«El Periódico» passarà a mans de l'«ABC» quan s'executi l'ERO

Recta final perquè s'oficialitzi la compra d'El Periódico per part del grup Vocento, propietari de l'ABC i Correo, tal com va avançar NacióDigital. Segons ha pogut saber aquest diari, l'acord per la compra està tancat i ja només falta la signatura, que està condicionada a que s'executi l'ERO que afecta a dia d'avui la capçalera barcelonina. Així ho ha traslladat aquest dilluns el comitè d'empresa.Es preveu que aquesta sigui una setmana convulsa a la redacció d'El Periódico. El comitè d'empresa, que ja va convocar per divendres una aturada com a protestar per l'ERO que afectarà 166 empleats, ha convocat també noves jornades de vaga per aquesta setmana, els dies 10, 11, 12 i 13 d'abril. L'empresa s'ha mostrat inflexible en la negociació.Segons dades del comitè d'empresa, amb l'ERO presentat pel Grupo Zeta es vol prescindir de 85 treballadors de la societat El Periódico SL (redacció), 55 de Zeta Servicios y Equipos (administració i sistemes informàtics), 19 de Zeta Gestión de Medios (publicitat) i 18 de Logística de Medios (distribució i subscripcions).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)