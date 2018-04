FOTOS Espectacular allau a les Bordes de Risé, al Pallars Sobirà

Allau al Pallars Sobirà Foto: Ramon Baylina

Una espectacular allau s'ha desencadenat aquest dilluns a les Bordes de Risé, al Pallars Sobirà, i s'ha emportat tot allò que ha trobat per davant. Malgrat la gran quantitat de neu que ha baixat i les pedres i arbres que arrossegat canal avall, no hi ha constància ni de danys personals ni tampoc materials.Segons fonts de l'ACN que coneixen el terreny, es tracta d'una allau cíclica que acostuma a desencadenar-se cada dos o tres anys. En aquesta ocasió, s’ha pogut veure com baixava des del poble d’Isil, al municipi d’Àneu.El Butlletí de Perill d'Allaus de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya d'aquest dilluns marca nivell 3 sobre 5 -que significa un nivell marcat- a la franja de la Pallaresa, la Ribagorçana i la Vall Fosca. El nivell és entre moderat i marcat a la franja nord de la Pallaresa i l'Aran, ja que el nivell és de 2/3.

