Comín refusa sacrificis com renunciar a l'acta si no són «necessaris i imprescindibles»

Toni Comín, davant de Sergi Sabrià, aquest dilluns. Foto: ACN

El conseller de Salut, Toni Comín, ha descartat aquest dilluns renunciar a la seva acta de diputat i ha reiterat que "mentre hi hagi altres maneres d'aconseguir l'objectiu [d'una investidura] s'haurà de treballar per aquestes alternatives". La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha apuntat que s'estudiaria la seva renúncia a l'acta si el seu vot era imprescindible per investir Jordi Sànchez o algun altre candidat, ja que Carles Puigdemont ja va poder delegar el seu vot en l'anterior ple sense que ningú no ho recorregués.En aquest sentit, Comín ha afirmat que és "imprescindible" que ara s'estudiï la possible delegació de vot i ha recordat que la seva renúncia individual a l'escó tampoc no "serviria de res" -si se li retira la delegació a Puigdemont-. Preguntat per quina és l'estratègia si la delegació no és possible, Comín ha apuntat: "Hi ha un principi que està assumit per tothom que és que a aquells que estem fent sacrificis tan grans no se'ns han de proposar sacrificis a no ser que siguin absolutament necessaris i imprescindibles", ha dit als mitjans.Segons ha defensat, la seva situació processal és "idèntica" a la de Carles Puigdemont i, per tant, es troba sense la possibilitat d'abandonar el país on és. Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha apuntat també que la "prioritat" és estudiar si es pot delegar el vot del conseller que els dona "la majoria necessària". Amb tot, Comín ha matisat que han d'acabar-ho d'analitzar jurídicament "per veure si hi ha opcions reals d'aquesta delegació".Comín i Sabrià han fet aquestes declaracions després de mantenir una reunió "àmplia i llarga" a la capital belga amb la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, representants de l'executiva nacional del partit i l'eurodiputat Josep Maria-Terricabras. L'objectiu de la trobada, ha explicat Sabrià, ha estat "mostrar el suport" als dos consellers que són exiliats a Bèlgica, però sobretot n'han sortit dos encàrrecs concrets: "la posada en marxa d'Esquerra a Brussel·les", que liderarà Serret, i el "compromís" del partit amb el Consell de la República, encarregat a Comín, que en serà "la cara més visible".Sobre aquests nous papers, el conseller de Salut ha reivindicat que és "imprescindible" que hi hagi, d'una banda, un Govern a Catalunya i, de l'altra, "una institució a l'exterior sense la qual serà impossible caminar". Segons Comín, la internacionalització és una de les finalitats "més clares" del Consell de la República i és "important" avançar en paral·lel a la formació d'un Govern i constituir-lo "tan aviat com hi hagi condicions per fer la investidura"."Ens hem de dotar dels instruments que ens permetin complir amb el mandat del 21-D, que reforçava el mandat de l'1-O", ha afegit. Segons ell, el Consell de la República serà "descentralitzat" i inclourà també els polítics "que són a Suïssa, Escòcia o Alemanya". Preguntat sobre si creu que és viable tirar-lo endavant amb Puigdemont a Alemanya, s'ha mostrat convençut que "és perfectament viable" i ha apuntat que, si es rebutgen les euroordres, "s'obren molts escenaris per a la mobilitat".Per la seva banda, Serret ha dit que el fet d'impulsar ERC a Brussel·les com a partit referma també el "sentit europeista" d'Esquerra. "Podem fer molta feina acompanyant veus crítiques i la societat civil que vol tenir una veu més propera a les institucions i els espais de decisió de la UE", ha assenyalat.

