Polèmica per la prohibició d'un homenatge a Junqueras a la facultat d'Economia de la UAB

L'acte d'homenatge de la UAB al professor Oriol Junqueras ha hagut de canviar d'emplaçament perquè ha estat prohibit pel deganat d'Economia i Empresa. N'hi ha que no volen una Universitat Autònoma de Barcelona sinó la Universidad Rey Felipe. #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/UBPJfPBncL — Agusti Alcoberro (@AgustiAlcoberro) 9 d’abril de 2018

Denunciem que la Facultat d'Economia i Empresa de la @UABBarcelona prohibeixi un acte d'homenatge a Oriol Junqueras, professor d'aquesta universitat segrestat per l'Estat. #LlibertatExpressió #LlibertatPresosPolítics https://t.co/M64s2QqfGu — Joventuts d’Esquerra Republicana🎗 (@JoventRepublica) 9 d’abril de 2018

I un dia hauran de mirar als ulls al seu company Doctor en història del pensament econòmic quan es creuin pels passadissos anant cap a fer classe o a una tesi. @FreeJunqueras @junqueras https://t.co/FMhKYW8INs — Juli Fernàndez 🎗 (@julifernandez) 9 d’abril de 2018

El deganat d'Economia i Empresa de la UAB prohibeix un acte d'homenatge al pres polític Oriol Junqueras! Miserables, no teniu vergonya @UABBarcelona #LlibertatPresosPolítics — Joan Mangues (@jmangues) 9 d’abril de 2018

Mentre que la @UABBarcelona permet que a les seves instal·lacions s'hi celebrin actes de SCC, el denegat de la Facultat d'Economia i d'Empresa ha prohibit un acte d'homenatge a l'Oriol Junqueras. Com a estudiant exigeixo una explicació.#LlibertatPresosPolítics — Víctor Curto 🎗 (@Vctor_Curto) 9 d’abril de 2018

El deganat de la Facultat d'Economia i Empresa de la @UABBarcelona ha prohibit l'acte d'Homenatge a en @junqueras el proper dimecres. Això sí, amb els feixistes de SCC no passa el mateix. — Iván Garnelo i Morán 🎗 (@hivanramone) 9 d’abril de 2018

L'acte d'homenatge al vicepresident català, Oriol Junqueras, que estava previst fer aquest dimecres a la facultat d'Economia i Empresa de la UAB s'ha hagut de traslladar a la facultat de Filosofia i Lletres de la mateix universitat. El motiu? El deganat de la primera facultat ha demanat aquest canvi perquè, segons afirma un portaveu del centre, normalment "no s'hi autoritzen actes polítics", sinó tan sols acadèmics i de recerca.De fet, quan es va sol·licitar permís per fer aquest acte, la petició s'hauria fet en relació a la celebració d'un "homenatge a un professor", segons assegura la universitat, motiu pel qual, en conèixer el contingut i ponents final, el deganat hauria reclamat el canvi d'espai, i els organitzadors no haurien trobat cap impediment en la facultat de Filosofia i Lletres. De fet, Junqueras s'havia doctorat en història del pensament econòmic i estava vinculat tant a la facultat d'Economia i Empresa -al departament d'Economia i Història econòmica- com a la de Filosofia i Lletres -al departament d'Història Moderna i Contemporània-.Aquestes raons, però, no convencen a diverses personalitats i militants i simpatitzants republicans, que estan criticant a les xarxes socials el veto del deganat a un acte on té previst participar la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, el periodista Enric Calpena, i els historiadors Antoni Simon i Tarrés, Josep Maria Solé i Sabaté i Enric Pujol. Han carregat contra la decisió l'exvicepresident de l'ANC Agustí Alcoberro, les joventuts d'ERC -ara amb la marca Jovent Republicà - i diversos joves republicans o simpatitzants, fins i tot el diputat al Congrés Joan Capdevila i l'exalcalde de Sabadell Juli Fernàndez:

