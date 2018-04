​Barcelona estrena diumenge el carrer Pepe Rubianes amb una festa ciutadana

Pepe Rubianes en una imatge d'arxiu.

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, al costat del comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes, han presentat aquest dilluns la tercera edició consecutiva de la Primavera Republicana, que tindrà lloc des del pròxim dissabte al següent i que programarà actes "que evoquen valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat".En roda de premsa, Vinyes ha anunciat que els actes inclouran la tradicional ofrena floral a la plaça de la República –en el districte de Nou Barris- i una festa popular aquest diumenge que servirà per estrenar el nou carrer Pepe Rubianes, al barri de la Barceloneta, i que substitueix el d'Almirall Cervera Així mateix, Barcelona també es col·locarà senyalització històrica i de memòria en diversos "llocs emblemàtics vinculats amb personalitats, fets històrics i llocs representatius per al republicanisme", ha dit Vinyes, i ha afegit que la finalitat és destacar la tradició democràtica i popular de Barcelona.El tinent d'alcalde ha avançat noms que estaran presents en la senyalització històrica que s'inaugurarà, com el de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys i el sindicalista Àngel Pestaña, i llocs com la Presó de Dones de la Trinitat i la Llibreria Cinc d'Oros.A més, Pisarello ha destacat que en aquesta edició estarà present "la memòria de les dones, moltes vegades oblidades en la història o infrarepresentades", i ha esmentat com a exemples el concert previst de Marina Rossell en el Born en commemoració del 87è aniversari de la II República.Amb la Primavera Republicana, Barcelona "vol defensar els valors republicans i reivindicar el paper dels moviments populars que lluiten pels ideals democràtics", ha conclòs Pisarello.

