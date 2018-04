El PP intensifica l'ofensiva contra Alemanya i la UE pel cas Puigdemont: «Alguna cosa no funciona»

Carta d'Esteben González Pons enviada als eurodiputats Foto: ACN

La decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat Carles Puigdemont i descartar el delicte de rebel·lió no ha agradat gens el PP. Aquest cap de setmana, els retrets a Alemanya i a la Unió Europea han estat constants per part de les files populars i aquest dilluns veus destacades del partit han mantingut l'ofensiva. És el cas de l'eurodiputat Esteban González Pons, que dissabte ja va carregar no només contra Alemanya sinó contra les euroordres i l'espai Schengen.González Pons ha advertit aquest dilluns en una carta a tot el Parlament Europeu que "cap jutge a Espanya, ni regional ni nacional ni del Tribunal Suprem s'atreviria a donar protecció legal a un partit polític alemany, un moviment o un individu que intentés trencar l'ordre constitucional alemany". En l'escrit, que han rebut tots els parlamentaris i assessors de l'Eurocambra, González Pons ha afegit que "alguna cosa no funciona" a la Unió Europea quan "un tribunal regional pot desestimar en només dos dies el criteri d'un Tribunal Suprem nacional, elaborat durant sis mesos en una investigació detallada i exhaustiva basada en proves legalment demostrables".González Pons, que és vicepresident del grup popular europeu a l'Eurocambra, ha indicat a l'escrit que "Espanya pertany a Europa" i creu en un "projecte comú" pel qual està "disposada a lluitar". "Però aquesta Unió és només possible si podem comptar els uns amb els altres i si podem recolzar-nos mútuament quan ens ataquen", ha afirmat el popular.Segons l'eurodiputat, "la confiança recíproca i genuïna entre estats membres" és clau a la Unió Europea i l'ordre europea de detenció, el mecanisme utilitzat pel Suprem per extradir Carles Puigdemont, hauria de permetre el "retorn de criminals més ràpid i fàcilment". "Si l'ordre d'arrest no funciona, Schengen ens deixa indefensos davant dels criminals. És un dels principals perillós per la Unió Europea", ha afegit.Tot i les crítiques a la decisió de la justícia alemanya, González Pons acaba la carta assegurant que el PP la respecta. "És un cas legal, i són els jutges, els fiscals i els tribunals els que en són responsables, no els polítics. Així que deixem treballar a la justícia", ha dit el popular, que ha reclamat no convertir l'Eurocambra en un "tribunal paral·lel".Aquest cap de setmana han estat diverses les crítiques a Europa i Alemanya. Una de les advertències més dures va venir, també, de González Pons. "Si l'euroordre no funciona, el tractat de Schengen no té sentit", ha avisat, i ha afegit: "Perquè Schengen tingui sentit, l’euroordre ha de tenir sentit, i si algú intenta fer un cop d’estat i no és retornat al país on l’ha intentat donar, pot ser que haver aixecat la frontera s’acabi convertint en una mala decisió".D'aquesta manera va contraposar l’actuació de la justícia alemanya a la que tindria -ha dit- la justícia espanyola. "Si algú reclamés la devolució d’un colpista a Espanya creieu que els jutges del Tribunal Suprem espanyol s’hi negarien? Estic segur que no, perquè nosaltres, de veritat, creiem que Europa o és un projecte solidari de mútua confiança o no és", ha sentenciat.Després d'aquestes dures declaracions, Rajoy va haver de rebaixar el missatge enviat a Alemanya i Europa. Concretament, va afirmar que la Unió Europea té prou "intel·ligència i habilitat" per solucionar "problemes" com el relatiu a l'alliberament de Puigdemont, i es va entestar en posar de relleu el valor de l'espai comú, on es comparteixen valors com la democràcia, la llibertat, els drets humans i l'imperi de la llei: "Això és Europa, la normalitat, el sensatesa i el sentit comú".

