​Tot el que has de saber del tramvia que havia d'unir la Diagonal

Abans del debat del tramvia, el ple extraordinari d'aquest dimarts aborda una altra iniciativa de primera línia: les preguntes de la multiconsulta, que és la consulta ciutadana que el govern de Colau vol celebrar abans de l'estiu si no ho impedeixen els tribunals. Hi ha diversos recursos que l'amenacen i la investigació que ha obert la Fiscalia per cessió il·legal del padró. Tot i això, el govern manté la tramitació perquè se celebri. De preguntes, n'hi ha dues d'iniciativa ciutadana –una tercera sobre gentrificació al barri de Sant Antoni ja va decaure per manca de firmes vàlides que l'avalessin- i dues que proposa el govern.



De les ciutadanes, una és sobre la remunicipalització de la gestió de l'aigua i l'altra, per canviar el nom de la plaça de l'esclavista Antonio López pel d'Idrissa Diallo, que va morir al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca. Les del govern estan relacionades amb l'habitatge. Una sobre si el solar del costat de l'hotel Rec Comtal es manté per a habitatges públics o si s'opta per canviar el planejament per destinar-lo a zona verda o equipaments, i l'altra, que només es votaria a Sant Martí, per decidir si s'augmenta el pes de l'habitatge públic en el desenvolupament urbanístic futur. El PP també fa una proposta en el ple ordinari, i és que s'interpel·li els barcelonins amb aspectes com el tramvia.

La regidora Gala Pin quan va rebre les firmes que acompanyaven les preguntes de la multiconsulta- Foto: ACN