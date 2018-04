Mil euros al mes perquè Rajoy i els seus alts càrrecs aprenguin anglès

Mariano Rajoy, en una cimera de països del sud de la UE. Foto: La Moncloa

El govern espanyol va destinar l’any passat 13.405 euros perquè el president, Mariano Rajoy, i càrrecs de la Presidència i personal del Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials fessin classes d’anglès. Aquesta xifra suposa poc més de mil euros al mes. Per contra, només va dedicar 1.802 euros (uns 150 euros) a cursos de francès.Així es desprèn de la resposta que l’executiu ha donat al portaveu del PDECat, Carles Campuzano, el qual demanava saber els recursos públics que s’havien invertit per incrementar la capacitat lingüística d’anglès del president espanyol des del 1996, així com d’altres llengües oficials.En la seva contesta, el govern espanyol detalla les quantitats que en els últims 15 anys ha dedicat a la formació i perfeccionament de l’anglès per al personal de la Presidència del govern, entre els quals s’inclou a Rajoy, i del departament que dirigeix la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.En total, el govern espanyol ha dedicat 280.825, 63 euros a cursos i classes d’anglès per al president i alts càrrecs en els últims quinze anys, dels quals 152.367,81 euros es van gastar durant els vuit anys de l’executiu de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) i 67.407,47 euros durant els sis anys que porta Mariano Rajoy a la Moncloa (2012-2017).L’any que més diners es van destinar per a l’aprenentatge de l’anglès va ser el 2005, amb una partida de 27.427,89 euros, i el que menys, el 2’16, quan es van dedicar només 1.085 euros, que coincideix amb l’any que el govern de Mariano Rajoy va estar en funcions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)