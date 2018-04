La (curiosa) conversa amb somriures entre Pablo Llarena i el cap dels Mossos

L'Auditori de Barcelona ha acollit aquest matí l'acte d'entrega de despatxos judicials i 65 nous jutges d'arreu de l'Estat han realitzat l'últim pas que els permetrà poder exercir. L'acte l'ha presidit Felip VI i hi ha assistit la plana major de la judicatura espanyola i, també, la cúpula dels Mossos d'Esquadra, amb Ferran López, l'actual cap de la policia catalana, al capdavant.Una de les fotografies més comentada (i polèmica), feta pel fotoperiodista deJosep Maria Montaner, ha estat la del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i Ferran López. Es pot veure el cap dels Mossos, que ha substituït el major Josep Lluís Trapero amb l'aplicació de l'article 155, conversant animadament amb el magistrat que ha empresonat els líders sobiranistes.López, de fet, va comparèixer al Suprem com a testimoni, citat per la defensa del conseller Joaquim Forn, en relació al paper dels Mossos durant la jornada de l'1-O. Davant Llarena, López va contradir la versió del coronel Diego Pérez de los Cobos, l'encarregat de dirigir el dispositiu policial durant el referèndum. Va defensar el paper dels Mossos i va assegurar que Pérez de los Cobos coneixia la planificació de la policia catalana per a aquella jornada.D'altra banda, el cap dels Mossos és un dels encausats per la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. A finals de març, el jutjat d'instrucció 3 de Cornellà de Llobregat es va inhibir a favor de l'Audiència Nacional en la causa que instruïa sobre l'1-O en considerar que hi havia indicis d'un presumpte delicte de sedició contra vuit comandaments de la cúpula dels Mossos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)