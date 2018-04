Els Verds europeus exigeixen a Rajoy diàleg i una solució política que permeti la llibertat dels presos

Ska Keller Foto: ACN

Enviem carta en nom dels Verds Europeus a Rajoy exigint una solució política que posi fi als processos judicials contra líders i polítics independentistes. @SkaKeller @monicafrassoni @fmarcellesi 👇 pic.twitter.com/YkfmiVckfk — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) April 9, 2018

Els Verds europeus han enviat aquest dilluns una carta al president del govern espanyol en la qual li reclamen "diàleg i negociació" i que reprengui de forma "urgent" l'afer català "des de la política", després de la decisió del tribunal alemany sobre Puigdemont. Així ho apunten els quatre membres que signen la missiva: la copresidenta del grup a l'Eurocambra, Ska Keller, la coportaveu del Partit Verd Europeu Mónica Frassoni, Florent Marcellesi i l'eurodiputat Ernest Urtasun.Tots quatre traslladen a Rajoy la seva "alta preocupació" i "disconformitat" amb els casos judicials actuals i afirmen que els delictes que s'imputen als independentistes que són a la presó o a l'exili "no s'ajusten" als fets ocorreguts l'any passat. En especial, remarquen, el delicte de rebel·lió, ja que "cap dels encausats va exercir en cap moment violència per perseguir els seus fins polítics". En la carta denuncien també les mesures d'empresonament preventiu, que consideren "excessives i totalment desproporcionades". Amb tot, en la carta també matisen la seva oposició a "qualsevol via unilateral"."A la UE la força d'un estat no es mesura per la seva capacitat repressiva sinó per la seva capacitat política, dins de la llei i respectant els drets fonamentals", recorden en el text. Finalment, reclamen a Rajoy que en qualitat de president del govern espanyol reprengui la situació des de la taula de negociació afirmant que "l'afer mai hauria d'haver acabat en tribunals". "Davant de la judicialització, la política ha de trobar solucions, incloent-hi la llibertat dels detinguts i el cessament de la persecució d'aquells que es troben fora d'Espanya", asseguren fixant com a prioritat el "diàleg".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)