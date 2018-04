El PP vol intentar un acord amb Cs per obrir la comissió d'investigació sobre Cifuentes

Cristina Cifuentes

El PP es nega a plantejar la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, arran de la polèmica del màster, tal i com li ha exigit aquest dilluns el grup de Cs a l'Assemblea de Madrid. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha dit que volen intentar un acord amb la direcció de Ciutadans per obrir la comissió d'investigació. "No estem en escenari de dimissió, sinó de tractar d'arribar a un acord", ha valorat.Cs havia donat 48 hores al PP per sumar-se a la comissió però la formació taronja ha rebutjat les condicions proposades pels populars a l'hora d'obrir la investigació en seu parlamentària. D'altra banda, el coordinador general del PP ha criticat la candidatura de Jordi Sànchez i ha dit que és el "tercer intent" amb candidat que "a priori són impossibles".Mentre el PSOE ja ha registrat la moció de censura i Cs ha exigit aquest dilluns la dimissió de Cifuentes, el PP continua tancant files a l'entorn de la presidenta de la Comunitat de Madrid. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, tanca la porta a parlar de dimissions i assegura que volen mantenir contactes amb la direcció de Cs per arribar a un acord i posar en marxa la comissió d'investigació que els havia proposat Cs.Aquest dilluns, però, Cs ha assegurat que el que pretén el PP amb la comissió és una "persecució als periodistes i els mitjans desvirtuant els fets". Tot i això, Maíllo insisteix que volen mantenir contactes amb la direcció de Cs perquè s'ho repensi i acordi obrir aquest mecanisme de control parlamentari davant la crisi oberta a l'Assemblea de Madrid.Sobre Catalunya, Maíllo ha tret pit i ha dit que va ser el govern espanyol qui va impedir la investidura de Carles Puigdemont. "És el PP i el govern de Rajoy el que dona estabilitat i impedeix barbaritats", ha manifestat. El PP insisteix que cal que el candidat a la presidència ha "d'estar exempt de responsabilitats penals" però ha dit que la decisió sobre si Sànchez pot sotmetre's a la investidura serà del jutge. Tanmateix, ha dit que aquest és "el tercer intent" del Parlament de proposar un candidat que "a priori és impossible".A més, ha dit que cal respectar la decisió del tribunal alemany sobre Puigdemont "agradi més o menys" i ha celebrat que la ministra de Justícia del país germànic hagi "rectificat" i hagi dit que les seves declaracions valorant la decisió han estat un "malentès".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)