Alemanya nega ara les paraules de la seva ministra de Justícia sobre Puigdemont

Carles Puigdemont, després de sortir de la presó Foto: ACN

El govern alemany ha negat aquest dilluns les paraules de la ministra de Justícia, Katarina Barley, que va assegurar en una entrevista al Sueddeutsche Zeitung que la decisió dels jutges sobre Carles Puigdemont era "absolutament correcta". El seu portaveu, Piotr Malachowski, ha negat aquest dilluns les paraules de la ministra, assegurant que "no hi va haver cap entrevista ni declaració autoritzada" sobre el cas del líder de JxCat.Les paraules de la ministra alemanya publicades a la premsa havien generat aquest cap de setmana crítiques del govern espanyol i del PP . Per la seva banda, el portaveu de la cancellera Angela Merkel ha reiterat que l'opinió del govern alemany sobre Catalunya és que és un conflicte que s'ha de resoldre en el marc "constitucional espanyol".La setmana passada, des del govern alemany es va fer una crida a la formació, de forma urgent, d'un govern a Catalunya per permetre una negociació que resolgui la situació.

