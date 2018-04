El Suprem torna a citar els presos polítics a partir de dilluns vinent

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat, segons ha informat a través d'una providència, els presos polítics catalans perquè assisteixin als jutjats els propers dies 16, 17 i 18. Serà llavors quan els informarà directament dels delictes pels quals se'ls processa, m algrat que la interlocutòria de processament ja es va fer pública fa unes setmanes. Llarena ha citat el 16 d'abril a les 10.00 del matí el vicepresident Oriol Junqueras, i els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament. El 17 d'abril serà el torn de Joaquim Forn, Josep Rull i Raül Romeva, mentre que el 18 d'abril hauran de compareèixer a la mateixa hora Jordi Turull, Dolors Bassa i Carme Forcadell.Tots ells tindran l'oportunitat de fer una declaració indagatòria, que és aquella en què s'informa a la persona dels delictes pels quals se'l processa. En aquesta, el jutge ofereix l'oportunitat als encausats de defensar la seva postura o aportar proves. Una vegada finalitzada la declaració -que també es pot fer per escrit- la causa avança ja cap al judici.Els nou processats en la causa contra l'independentisme estan, actualment, en situació de presó provisionals. Segons el jutge, encara quedaran pendents de citació la resta de processats.A tots els citats, el jutge del Suprem els processa per rebel·lió, de la mateixa manera que ho fa amb el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont; la secretària general d'ERC, Marta Rovira -actualment a Suïssa-, i els consellers a l'exili Clara Ponsatí -a Escòcia- i Toni Comín -a Bèlgica-. A Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Serret, per contra, els imputa els delictes de malversació de diners públics i desobediència, un delicte pel qual també processa Puigdemont, Junqueras i la resta de consellers.Els exmembres de la mesa del Parlament durant l'etapa de Forcadell els processa, a més, per un delicte de desobediència. Entre ells hi ha Lluis María Corominas (PDECat), Lluis Guinó (PDECat), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDECat), i Joan Josep Nuet (Catalunya en Comú). Per desobediència també estan acusades Mireia Boya, expresidenta del grup parlamentari de la CUP, i a Anna Gabriel, exportaveu dels anticapitalistes i que està exiliada a Ginebra.

