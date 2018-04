​La dura advertència de Pisarello a Felip VI, el dia que el monarca visita Barcelona

El tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha afirmat aquest dilluns en roda de premsa que si el rei Felip VI "no es pronuncia sobre la qüestió catalana, ni la corrupció, ni la instrumentalització de l'administració judicial per perseguir els adversaris del govern central, la monarquia espanyola no té sentit al segle XXI", segons ha dit coincidint amb la visita del rei a la capital catalana per entregar els despatxos judicials Amb motiu de la presentació de la tercera edició de la Primavera Republicana, que se celebrarà a Barcelona a partir d'aquest dissabte fins al 21 d'abril, Pisarello ha titllat d'intolerable que la setmana republicana se celebri "en un context on es persegueixen personalitats que defensen posicions polítiques minoritàries".Així mateix, ha manifestat que és "indecent" que en una societat del segle XXI hi hagi partits com el PP al govern espanyol, i ha citat com a exemples els casos de presumpta corrupció el Gürtel i el recent escàndol sobre el màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que els ha titllat d'antidemocràtics.Pisarello ha reivindicat que el país està sofrint "una instrumentalització de la separació de poders", i ha apuntat que cada vegada més països europeus com Alemanya i Bèlgica estan veient que la justícia espanyola serveix per perseguir dissidents."L'Audiència Nacional està actuant com un tribunal d'ordre franquista, igual que el Tribunal Suprem (TS), davant el silenci del Tribunal Constitucional (TC), i el rei no diu res al respecte", ha assenyalat, a més d'afegir que les funcions de la Corona són garantir el funcionament regular de les institucions."Felip VI no ha posat cap solució a la qüestió catalana i, si és incapaç de fer-ho, quedarà demostrat que la monarquia espanyola no té sentit en ple segle XXI", ha conclòs.

