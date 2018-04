El PSC insisteix que Alemanya veu indicis de «violència» en la causa de Puigdemont tot i descartar la rebel·lió

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Encara que la justícia alemanya hagi desestimat l'extradició de Carles Puigdemont per un delicte de rebel·lió i que posi en dubte el delicte de malversació, el PSC ha considerat aquest dilluns que la interlocutòria sí apunta elements per incriminar-lo. El secretari d'Organització dels socialistes, Salvador Illa, ha recordat que el text "estipula que hi ha hagut violència però no en un grau suficient" i que Puigdemont "té una responsabilitat" en aquesta.Illa també ha subratllat que la interlocutòria resol que "no es persegueix ningú per les seves idees polítiques i que, per tant, no hi ha presos polítics" a l'estat espanyol. En tot cas, després que l'expresident del govern espanyol Felipe González hagi marcat distàncies amb la política de Mariano Rajoy i hagi reconegut que el conflicte amb Catalunya és polític , el PSC subratlla que el seu partit sempre ha demanat "diàleg, negociació i pacte", però des del respecte al marc legal vigent."La millor manera de resoldre les coses passa perquè hi hagi un govern el més aviat possible", ha dit Illa, que ha recordat que la responsabilitat de formar govern la tenen en aquests moments els independentistes perquè tenen majoria al Parlament -ha recordat, però, que "no hi ha una majoria social a favor de la independència", però que no poden "vulnerar la llei" com ho van fer al ple del 6 i 7 de setembre aprovant les lleis de desconnexió.La recuperació de les institucions i la formació de Govern, però, no serà possible, ha dit Illa, mentre els independentistes segueixin posant sobre la taula els noms de Jordi Sànchez o de Carles Puigdemont com a presidenciables. De fet, el president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat per a divendres el ple d'investidura del número dos de Junts per Catalunya . "És una pèrdua de temps. La persona proposada ha de poder-se dedicar amb plenitud al seu càrrec", ha assegurat Illa, que ha recordat que Sànchez ha dedicar el seu temps al procés judicial que l'afecta i que Puigdemont "ha marxat de Catalunya i no ha volgut afrontar les seves responsabilitats".

