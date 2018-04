VÍDEO Així surt Felip VI de l'Auditori després de lloar els «valors constitucionals» de la justícia espanyola

VÍDEO Així surt Felip VI de @lauditori després de l'acte on ha lloat els «valors constitucionals» de la justícia espanyolahttps://t.co/vPNlFjBG3s pic.twitter.com/J3pUQxZCwa — NacióDigital (@naciodigital) 9 d’abril de 2018

Acte d'entrega dels despatxos als nous jutges de l'Estat, amb la presència del rei Felip VI. Foto: Josep M. Montaner

Felip VI en l'acte d'entrega dels despatxos judicials. Foto: Josep M. Montaner

La situació política que viu Catalunya no ha passat desapercebuda, aquest dilluns, en l'acte d'entrega de despatxos judicials, en què 65 nous jutges d'arreu de l'Estat han realitzat l'últim pas que els permetrà poder exercir. En l'acte, presidit pel rei Felip VI, el monarca ha estat contundent i clar, respecte de l'obligació de tots els joves jutges que, segons ha recordat diverses vegades, hauran de comprometre's amb la "noble causa" de defensar la Constitució. Aquí podeu veure el vídeo de la seva partida, un cop finalitzat l'acte."L'estat de dret implica que la funció dels jutges, jutjant i fent executar allò jutjat, ha d'estar guiada per la tutela dels principis constitucionals", ha afirmat, i ha remarcat que una de les seves principals obligacions és la d'actuar com a "servidors públics que salvaguarden i garanteixen els drets i llibertats de tots els ciutadans".El context d'independència judicial ha estat un dels que més s'ha escoltat durant l'acte. El rei ha descrit com ha de ser el jutge espanyol: "Independent, inamovible, responsable, sotmès únicament a l'imperi de la llei". I ha tornat a reafirmar-ho més endavant: "Un jutge amarat dels valors constitucionals que presideixen el nostre ordenament jurídic.Felip VI ha fet aquest discurs en moments clars d'escalada de tensió judicial a Catalunya, en un acte on ha destacat la manca d'institucions públiques catalanes. En les anteriors edicions, el monarca havia estat acompanyat d'Artur Mas, fa tres anys, i Carles Puigdemont, l'any següent. En aquesta ocasió, però, la judicatura ha optat per no convidar-hi cap representant polític.Si bé la intervenció del rei Felip VI ha estat subtil, en referència a la causa catalana i les decisions dels tribunals alemanys de deixar en llibertat el president de Catalunya a l'exili, Carles Puigdemont, la intervenció del president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha estat més atrevida. Segons ha dit, l'obligació dels jutges ha de ser "defensar l'estat de dret" davant de "qualsevol intenció de menystenir-lo". A més, Lesmes els ha recordat que són la "veu de la majoria".El president del CGPJ ha recordat que actualment s'estan vivint "moments convulsos i complicats". Per això, ha instat els jutges a actuar amb "fermesa" davant dels "desafiaments" que s'estan presentant."La vostra tasca no serà fàcil". Aquesta ha estat una de les primeres frases que ha dit Gema Espinosa, directora de l'Escola Judicial -i també esposa del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena-. Malgrat que ha fet una referència escassa a la complicada situació judicial, Espinosa sí que ha volgut centrar la seva intervenció en destacar la importància de ser "jutges independents", fins i tot davant de les seves "creences personals".Així, la dona de Llarena ha dirigit un discurs professional i serè en què ha recordat que el "jutge independent marca la decisió justa", sense que agents externs "influeixin" en la sentència final. Un doble missatge, segons s'ha pogut entendre, dirigit per una banda als joves jutges que recollien les destinacions, però també interpretada com una defensa de la feina del seu marit. En aquest punt, Espinosa ha defensat "l'ètica judicial", i ha animat els jutges a tenir "el valor necessari" per tal d'aplicar el dret "quan la justícia ho requereixi.Llarena, també present a l'acte, ha estat una de les figures més populars de l'entrega de despatxos. Malgrat que ha optat per tenir un paper secundari, diverses persones s'hi han acostat i, fins i tot, li han demanat fer-se selfies.A l'exterior, el rebuig envers la figura del rei i la protesta per la judicialització de la causa catalana també s'ha fet notar. Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat, sota el lema "Destronem-lo", una manifestació a les 11.00 hores al Pont de la Marina, a tocar de l'Auditori. Cap a un quart de 12, un centenar de persones ja es concentraven en aquest punt, i en els carrers adjacents, els Mossos han aixecat un fort dispositiu policial, amb desenes de furgonetes i l'helicòpter.Paral·lelament, els estudiants de l'Esmuc també han protagonitzat una protesta contra la presència del monarca espanyol. Després de cantar Els Segadors i entonar alguns versos de Valtònyc, s'han assegut davant d'una de les portes de l'Auditori per impedir-li l'entrada. Tot seguit, han estat desallotjats per agents dels Mossos. Encara que d'una manera molt lleu, des de l'interior de la sala s'ha pogut percebre, en alguns moments, la remor dels xiulets de l'exterior.

