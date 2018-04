Ja hi ha data pel ple d'investidura de Jordi Sànchez

Acabada la ronda de consultes amb tots els grups parlamentaris, proposo al diputat Jordi Sànchez com a candidat a la investidura. És el que aplega més suports i té tots els drets polítics plenament vigents. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 7 d’abril de 2018 El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat el ple d'investidura de Jordi Sànchez per aquest divendres. L'ha proposat formalment com a candidat a la investidura després d'una ronda telefònica exprés celebrada entre divendres i dissabte. El president del Parlament, en una breu nota de premsa, va confirmar aquest dissabte al migdia la proposta assegurant que és el candidat "amb més suport".

El número dos de Junts per Catalunya (JxCat), empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre, va acceptar dijous l'encàrrec del seu grup parlamentari i ara afronta aquesta responsabilitat per segona vegada. A principis de març, el Tribunal Suprem li va impedir assistir a la cambra per ser investit. Els plans de Torrent passen per poder celebrar el debat durant la setmana vinent malgrat que hores d'ara no hi ha una data fixada.En essència, és el jutge Pablo Llarena, del Tribunal Suprem, qui té a les mans la presència de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a l'hemicicle per sotmetre's a la votació. JxCat vol aprofitar el que anomenen "finestra d'oportunitat" que ha brindat el comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, encarregat d'admetre a tràmit la demanda de Sànchez i de situar Espanya en la tessitura de "garantir" els seus drets polítics com a mesura cautelar.Torrent ha fet entre ahir i avui una ronda de contactes exprés via telefònica per proposar Sànchez . Aquest moviment ha arribat després que Jordi Turull, que no va poder sotmetre's a la segona votació arran del seu empresonament, renunciés provisionalment a ser escollit a través d'una carta feta pública ahir en una reunió del grup parlamentari de JxCat. Es tracta de la quarta ronda de contactes que fa Torrent en aquesta legislatura, marcada per com la judicialització del procés ha afectat els candidats que han estat proposats.En tot cas, però, en cas que el candidat pogués assistir al Parlament, no té garantit sortir investit. Malgrat que la portaveu parlamentària de JxCat, Elsa Artadi, havia anunciat un acord amb ERC i la CUP per escollir Sànchez , els anticapitalistes ja han deixat clar que no existeix cap pacte i que ells segueixen apostant per Carles Puigdemont com a candidat. El president a l'exili surt aquest divendres de la presó de Neumünster i veurà des d'Alemanya com es resol el procés d'extradició, que ara segueix el seu curs però ja sense el delicte de rebel·lió sobre la taula

Carta Jordi Sànchez by naciodigital on Scribd

