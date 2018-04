Ciutadans demana ara la dimissió de Cifuentes arran de la polèmica del màster

Cristina Cifuentes. Foto: EP

Enèsim capítol del serial sobre el màster de Cristina Cifuentes. Aquest dilluns, Ciutadans ha exigit la "dimissió formal" de la presidenta de la Comunitat de Madrid. El partit havia apostat per obrir una comissió d'investigació i havia supeditat la seva postura al fet que el PP els donés suport. El partit havia donat 48 hores als populars perquè formalitzessin el seu suport però, finalment, aquest no ha arribat.Davant la negativa dels populars, el portaveu a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha exigit la dimissió de la presidenta de Madrid. Aguado ha demanat al PP que aparti Cifuentes i proposi un altre candidat alternatiu a la presidència fins a les eleccions del 2019. Amb aquesta decisió, però, Cs no dona suport, en cap cas, a la moció de censura impulsada pel PSOE per fer fora Cifuentes. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat que mantenen la moció de censura tot i no rebre el suport de la formació taronja.La polèmica va esclatar quan Eldiario.es va publicar que Cifuentes hauria obtingut el màster amb notes falsificades i que una funcionària d’un altre campus va entrar al sistema per canviar dos “no presentat” per “notable”. La polèmica fins i tot va afectar el rector de la Rei Joan Carles, que va defensar la versió de la presidenta de la Comunitat de Madrid i va atribuir els “no presentat” a un “error de transcripció”.La presidenta de la Comunitat de Madrid va defensar la seva innocència aquest dimecres davant l’Assemblea de Madrid, on va assegurat que “el títol de màster és perfectament real i legal”: ”És un títol oficial i ni el meu currículum ni les meves qualificacions han estat falsejades ni falsificades”. Les seves explicacions no van convèncer el PSOE.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)