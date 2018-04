ERC farà renunciar a Comín si no pot delegar el vot

ERC encara celebra la decisió de la justícia alemanya d'alliberar amb fiança Carles Puigdemont i rebutjar la causa per rebel·lió. "Una gran victòria", segons la nova portaveu republicana, Marta Vilalta, perquè el tribunal "va desmuntar el fals relat de l'estat espanyol que intenta construir al voltant de la violència i l'independentisme". De fet, fins i tot creu que "obre la porta a l'alliberament dels presos polítics en territori espanyol" i demana formar Govern per negociar ja, com reclama l'executiu germànic Pel que fa a la majoria necessària per investir un candidat, Vilalta ha destacat que l'objectiu és "usar tots els vots de la majoria independentista i republicana", cosa que passa per "blindar la delegació de vot del president Puigdemont" -que ja va exercir la setmana passada- i, a la vegada, estudiar "totes les alternatives per a conseller Comín". Això implica explorar primer si pot delegar el vot i, si no fos possible, ha obert la porta a una renúncia a l'escó, si el seu fot és imprescindible. A banda, assegura que els contactes amb la CUP "no s'han trencat mai" i que intentaran sumar els quatre diputats per arribar als 70 de la majoria independentista al Parlament.Així mateix, també fa valer la petició del govern germànic per tal que hi hagi un executiu a la Generalitat i s'imposi la negociació política i ha subratllat que "el món se n'adona el que defensem de fa molt temps, que és l'hora de la política". "És una oportunitat perquè Llarena eviti el ridícul que s'està gestant i el que ha de fer és alliberar els presos polítics i garantir els drets del diputat Jordi Sànchez perquè sigui el proper president de la Generalitat", ha insistit, i s'ha preguntat si "també contradiran ara les Nacions Unides", que fixa unes cautelars per al diputat de JxCat i ara candidat a la presidència.En aquest sentit, la republicana ha insistit que "el país necessita un Govern efectiu, de forma immediata, ja que ningú pot sostenir que estem millor governats des de fora". "Fins i tot hi ha veus exteriors que demanen que fem Govern tan aviat com sigui possible", ha recordat, per bé que no ha parlat de cap "pla D" i ha avalat tornar a intentar la carta de Sànchez. Sigui com sigui, manté que l'objectiu és tenir un Govern abans de Sant Jordi , "tan aviat com sigui possible, perquè és necessari".Per altra banda, ha apel·lat de nou al "diàleg i la negociació" amb l'Estat, subratllant que ja ho va fer Carles Puigdemont després de ser alliberat. "Exigim treure la política de la taula del Suprem i posar-la en una taula de negociació", ha asseverat.En un altra sentit, ha donat tot el "suport a totes les persones que es manifesten i mobilitzen defensant les seves idees" durant la visita de Felip V , sempre que les vies "siguin formes pacífiques, cíviques i democràtiques". "Entenem les protestes tenint en compte al discurs de la nit del 3-0, el qual va ser un atac a la dignitat de la ciutadania de Catalunya"., ha lamentat.Preguntada per la secretària general d'ERC, Marta Vilalta, la portaveu no ha volgut confirmar que es trobi a Suïssa, però sí que ha explicat que "està bé, està connectada a tot el que està passant aquí", ja que es troba en "contacte permanent" i "acabant d'estabilitzar la situació allà on està". Quan ho hagi fet, concretarà el país on es troba exiliada.serà la seva veu una veu a tenir en compte en una escena internacional

