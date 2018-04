El PSC reivindica la figura de Chacón com a símbol de l'entesa entre Catalunya i Espanya

Un any sense Carme Chacón. El PSC s'ha aplegat aquest dilluns a la seva seu del carrer Pallars per recordar que fa un any de la mort sobtada de la seva emblemàtica dirigent, que patia del cor però que mai va deixar que aquest fos un impediment per dedicar-se a la política al més alt nivell. Els socialistes catalans han volgut retre-li un homenatge, però també refermar la seva voluntat de mantenir present el seu llegat polític. Ho han fet batejant la sala de premsa amb el seu nom, però també reivindicant la seva figura com a símbol de l'entesa entre Catalunya i Espanya.

"Catalunya i Espanya, el PSC i el PSOE, estarien millor amb Carme Chacón. Hagués estat quina hagués estat la història", ha assegurat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en referència al difícil moment polític que travessa en aquests moments Catalunya i Espanya. També Esther Piqueras, mare de Chacón, ha recordat el "llegat polític" de la seva filla "a favor del progrés social i de l'entesa entre Catalunya i Espanya". Ha recordat que, a més, va "simbolitzar la lluita per la igualtat entre homes i dones" i que va "treballar amb honestedat" pel que creia i sent "fidel als seus valors".Iceta ha admès la dificultat per condensar la memòria del llegat de l'exministra en un moment en què les emocions estan encara molt recents. Hi ha des de moments feliços a tristos i ha reconegut també moments de discrepància política. A més de batejar la sala de premsa de la seu amb el nom de Carme Chacón, el líder del PSC ha anunciat que s'està preparant un llibre amb aportacions i articles de la dirigent i que s'està treballant per aconseguir que unes beques portin també el seu nom. "El seu nom transcendeix les fronteres del partit", ha dit davant d'un centenar de membres del partit que han volgut participar de l'acte de record."El PSC va ocupar un lloc molt important a la vida de la Carme. La història de la nostra filla no s'entén sense aquest partit", ha explicat Piqueras, que ha posat l'accent en el seu "fort compromís polític" que tenia ja quan encara no era major d'edat. "Va viure com un honor cadascuna de les responsabilitats que va assumir", ha insistit la mare de la dirigent. Chacón va començar com a regidora a Esplugues de Llobregat, el seu municipi, i va arribar a ser ministra i vicepresidenta primera del Congrés durant els governs de José Luis Rodríguez Zapatero. "Va ser una gran socialista de principi a fi", ha afirmat Piqueras, que ha conclòs recordant que va viure una "vida plena" sempre en coherència amb les seves idees.L'acte ha finalitzat amb un vídeo d'imatges que recull la trajectòria de Chacón des de la seva infantesa fins a tots els passos que va fer en política.

