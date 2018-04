VÍDEO Així ha rebut l'Auditori de #Barcelona a Felip VI abans de l'acte de lliurament de despatxos de la nova promoció de jutges https://t.co/IO0Jo5rwPi pic.twitter.com/1aiEDwevtZ — NacióDigital (@naciodigital) 9 d’abril de 2018

El rei Felip VI ha tornat a Barcelona aquest dilluns després de la seva polèmica visita al Mobile World Congress, on va ser plantat per les autoritats catalanes i on va rebre també el sorollós i contundent rebuig de centenars de ciutadans . El monarca ha arribat del bracet de les autoritats judicials i envoltat per un fort disposició policial que ha blindat l'Auditori de Barcelona, on a les 12 ha arrencat l'entrega de despatxos als nous jutges.Felip VI ha estat rebut amb aplaudiments a l'acte (vídeo, a sobre), que compta amb presències destacades com la del jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, que està al càrrec de la causa per rebel·lió.L'esdeveniment ha aplegat centenars de persones a l'exterior del recinte, convocats pels CDR, que han exhibit rebuig a la presència del monarca.Entre les absències destacades, la presència de les autoritats catalanes. De fet, l'acte s'ha volgut desmarcar del poder polític i és per aquest motiu que la cúpula ha optat per no convidar-hi representants polítics. Sí que hi ha assistit, en canvi, el ministre de justícia, Rafel Català. I també, el cap dels Mossos, Ferran López. En les anteriors edicions el monarca va estar acompanyat d'Artur Mas, fa tres anys, i Carles Puigdemont, l'any següent.