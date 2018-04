​Una metge de la Garriga denuncia que es va intoxicar treballant a l'Hospital de Vic

“Ara en porto una de més petita, però abans per sortir al carrer havia d’anar amb una màscara semblant a les que utilitzen els pintors”. Ho explica Yolanda Santos, una metge que del 2008 al 2014 va treballar al servei d’Urologia de l’ Hospital de Vic Aquest veïna de la Garriga (el Vallès Oriental), després de patir infeccions de tot tipus i problemes respiratoris, hormonals i neurològics i no saber-ne el motiu va rebre una resposta: pateix sensibilitat química múltiple. “No és que només em molestin les olors, que també, sinó que al respirar algun dels químics que hi ha per tot arreu pateixo alguna crisi”, explica a. Ara es troba en ple procés legal amb l’Hospital de Vic i diverses mútues, que no estan d’acord amb la incapacitat permanent per malaltia laboral que li va concedir la Seguretat Social perquè diuen que no hi ha relació entre la patologia i la seva tasca professional.“Jo tenia una salut estupenda. Només havia agafat una baixa per tenir al meu fill. De cop i volta vaig començar a patir problemes respiratoris. També em costava recordar les coses, tot i que sempre havia tingut bona memòria, i fins i tot no recordava els noms del medicaments. A més, se’m va retirar la regla amb 38 anys. No era normal. Fins que un dia, a la consulta, vaig començar a tossir molt fort. Vaig anar a urgències, on em van diagnosticar una traqueobronquitis i em van dir que ho tractés amb oxigen i corticoides. Però no millorava. A l’Hospital Clínic de Barcelona, després de diversos anàlisis, em van diagnosticar pneumonitis tòxica. I em van preguntar amb quins productes treballava”.Així recorda la Yolanda com va començar la seva malaltia. Explica que entre els seves tasques laborals hi havia fer endoscòpies amb uns aparells que després s’havien de netejar amb productes químics. Ella critica que aquests tòxics havien d’estar més aïllats i que haurien d’haver disposat d’un sistema de ventilació i màquines per esterilitzar automàticament l’instrumental sense que els metges hi haguessin d’entrar en contacte.Explica que van instal·lar campanes –“sense els filtres adequats”, segons assegura- però que els problemes van anar a més: “Vaig haver de tornar a ingressar a l’Hospital Clínic per una infecció greu que em va venir després d’una simple neteja dental”, lamenta. Després explica que va patir meningitis, hepatitis i síndrome de Guillain-Barré: "Els metges no s’explicaven que una persona jove hagués tingut infeccions tan greus en només cinc anys”, relata.Com que la Yolanda tampoc s’ho explicava, va adonar-se que certes olors a la feina li generaven alguna de les crisis que patia: “Quan arribava la senyora de fer feines em posava pitjor. Vaig començar a pensar que potser patir sensibilitat química múltiple. Un especialista de l’Hospital Clínic, després de fer-me moltes més proves, m’ho va confirmar”, recorda.En aquest punt va portar el cas a Inspecció de Treball, que li va donar la raó. El mateix va fer l’Agència Catalana de Salut Pública, que van determinar que era una malaltia professional. “S’ha vist en molts estudis que amb el contacte amb aquests tòxics pots generar aquesta malaltia. Inspecció de Treball va determinar que hi havia manca de mesures seguretat i productes químics oberts sense extracció ni ventilació adequades. També que no s’havia fet una avaluació de riscos ni s’havia format a la gent. Jo mateixa no sabia quins líquids agafava, però els respirava i em tacava amb ells”. En aquest punt, la Yolanda lamenta “la suma de desídia, negligència i mala praxis” que segons ella va provocar-ho tot plegat: “Els productes amb els que treballàvem feia temps que estaven prohibits. Però, a més, era més econòmic comprar per 30 euros un líquid que dura dues setmanes que no comprar una centrifugadora, que deixa esterilitzat l’instrumental però et costa més diners”.“Quan em van diagnosticar em van avisar que no podria treballar més de metge i que m’hauria de quedar a casa i portar mascareta. Això et trenca la vida”, lamenta la Yolanda. Reconeix que els primers mesos de la malaltia ho va passar malament, per exemple quan havia de portar una gran màscara. Tot i això, va fer cas als metges que li deien que s’havia de tirar endavant: “El meu fill va agafar fòbia a la mascara i em deia que volia que fos una mare normal. La por va en contra d’aquesta malaltia i jo no volia que ells patissin això. Vaig entendre que se’m va donar l’oportunitat d’estar més amb ells. No podré treballar com abans, però potser sí en una consulta petita i com especialista en aquest tema”, defensa.Tot i aquest optimisme, la Yolanda ha hagut de canviar de costums. Les colònies i els suavitzants estan prohibits a casa seva. Té un aparell que genera ozó i que, al barrejar-se amb aigua, serveix per rentar la roba i els vidres. El rentavaixelles funciona amb pastilles de bicarbonat. Pel que fa al menjar, la seva alimentació és 100% orgànica i sense gluten.Tot i que ja no duu la màscara més grossa, ha de portar una mascareta al sortir de casa. Si vol anar a comprar, mira d’escollir botigues on ja sap que netegen només amb vapor d’aigua. “Si vas a tendes amb la màscara posada és molt desagradable, et sents encara més malalt i la gent pensa que estàs a punt de morir o que els hi contagiaràs alguna cosa”, explica. A Barcelona o altres ciutats, la màscara és imprescindible: "No només per les olors, també per protegir-me de les infeccions”.El cas de la Yolanda es troba en ple procés judicial. Dijous passat va haver-hi un judici al Jutjat Social número 32 de Barcelona que ha quedat vist per sentència. L’Hospital de Vic i les mútues que haurien de pagar la invalidesa han denunciat que se li concedís aquesta consideració.La Yolanda està representada pel Col·lectiu Ronda. Jaume Cortès, advocat d’aquest grup, explica que “des del punt de vista jurídic, la Seguretat Social, l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, Inspecció de Treball i la Unitat de Salut Laboral de la zona han declarat que la seva malaltia està directament relacionada amb l’exposició a desinfectants al lloc treball. L’hospital i les mútues, en canvi, consideren que tothom s’ha equivocat”, ironitza.Cortès lamenta l’actitud dels denunciants en aquest cas: “El més lamentable no és que denunciïn, sinó l’actitud que han tingut amb ella. Primer, perquè ella avisava que no es trobava bé i no prenien cap mesura. Segon, a nivell professional, perquè són metges i l’haurien d’entendre. I tercer, perquè han fet joc brut utilitzant informes personals als quals tenen accés amb uns objectius incorrectes. Ho estan portant cap a una agressió personal quan podrien dir que s’han equivocat, cosa que ja ha dit l’administració, i assumir les conseqüències”.L’Hospital de Vic ha declinat fer declaracions sobre aquest cas fins que no estigui resolt el procés judicial.

