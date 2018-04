La directora de l'Escola de Mossos destituïda diu que se sent «víctima» del 155

Annabel Marcos durant la seva compareixença davant dels mitjans. Foto: Sofia

L'alcalde de Freginals, Josep Roncero, ha acudit també a Tortosa per mostrar el seu suport a Marcos. Foto: Sofia Cabanes

La fins ara directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) o Escola dels Mossos, Annabel Marcos, ha comparegut aquest dilluns al matí en roda de premsa per manifestar que se sent “víctima del 155” després d’haver estat destituïda pel govern espanyol per haver suposadament transportat una urna durant el referèndum de l’1-O Marcos va ser destituïda dimarts passat després que la notícia fos publicada pel diari El Español. “Dilluns passat a les 22:30 de la nit se’m comunica per correu que volien parlar amb mi perquè al dia següent un diari digital trauria una notícia que m’afectava. Vam quedar amb el senyor Juan Antonio Puigcerver fins les 13:00, que parlaríem”, ha relatat Marcos. Abans que la trobada es produís, però, “a les 12 del migdia ja sortia la notícia del cessament fulminant del meu càrrec”.Segons ha lamentat Marcos, no va tenir oportunitat de defensar-se “perquè ja se l’havia jutjat als mitjans”. Els motius que li haurien esgrimit per justificar la destitució serien “falta de confiança” en la seva persona. Per tot plegat assegura “ser víctima de l’aplicació del 155”, com “ja ho han estat 254 càrrecs del Govern”, ha manifestat l’exdiputada.El seu cessament, però, serà oficial a partir de demà, quan es publicarà al BOE i al DOGC, després que divendres el Consell de Ministres aprovés el seu cessament.Marcos no ha entrat a valorar ni ha volgut fer cap esment sobre els fets pels quals ha estat destituïda, és a dir, haver suposadament, transportat urnes entre diferents centres de votació durant la jornada de l’1 d’octubre amb un cotxe a nom d’una tercera persona, segons consta en una acta dels Mossos entregada a l’Audiència Nacional, així com a les comunicacions per ràdio que el mateix cos policial a remès al Tribunal Suprem en la investigació de la causa.“Sobre la notícia no faré cap declaració. Només diré que la notícia no és certa, però hem guardo la defensa a instàncies judicials”. I és que Marcos està “convençuda” que la seva destitució implicarà també conseqüències judicials contra ella, tot i que, de moment, no li consta cap confirmació.En una “segona fase” ha dit, estudiarà si denuncia a El Español per haver publicat la notícia: “No trobo normal com a lletrada que una acta, que és un document privat de Mossos, surti publicada a un mitjà de comunicació. Estudiaré si cap la possibilitat de denunciar”.La fins ara directora de l'Escola de Mossos ha manifestat també el seu agraïment per totes les mostres de suport rebudes “del país i de fora”, així com d’entitats i partits polítics. “He de dir que he rebut el suport de molts exmilitants socialistes, però no ha estat així per part dels militants i dirigents actuals”, ha lamentat.Marcos també ha afegit que se sent “trista” per no haver pogut complir amb l’encàrrec encomanat pel consellers Jané i Forn. “Vaig tenir un nomenament legítim i malauradament no puc continuar al càrrec per l’aplicació del 155. Estic deixant als meus subdirectors orfes, però no per voluntat pròpia”, ha reblat.L’exdiputada també ha tingut paraules de “suport incondicional” cap als “presos polítics que es troben a Estremera, Soto del Real i Alcalà Meco. Davant la injustícia que estan vivint no podem defallir per retornar a la normalitat”. També ha reivindicat el paper de ISPC: “No és només l’Escola dels Mossos. L’any 2017 hi van passar al voltant de 40.000 alumnes, entre mossos, policia local, bombers,... etc”.Marcos ha estat acompanyada en aquesta compareixença, la primera des que es va donar a conèixer la seva destitució, per quadres territorials del partit, entre els quals l'actual presidenta del PDECat a l'Ebre, Mònica Sales, i l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, així com pel també destituït pel 155, l'exdelegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarès.

