​ERC manté el rebuig al projecte del tramvia malgrat tota la pressió de Colau

ERC es manté en el "no" al projecte per estendre el tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona i impedirà que s'aprovi en el ple municipal d'aquest dimarts . Els republicans no pensen cedir a les pressions de l'alcaldessa, Ada Colau, i fonts del partit consultades perhan reiterat que votaran en contra, després del darrer intent de Colau perquè la formació canviï de posició: la primera edil ha pujat aquest dilluns a un comboi amb alcaldes i regidors metropolitans per exhibir "l'enorme consens" que genera el tramvia Segons els republicans, aquest gest "no canvia res", i no veuen motiu per canviar de posició. És exactament el que ja van dir quan el govern municipal va fer la darrera proposta formal per mirar de salvar el tramvia, la de tancar un acord polític al marge del ple que com a mínim permetés tirar endavant el projecte. Llavors ERC ja va dir que no suposava cap canvi, o sigui cap revisió d'una proposta que "ara és un xec en blanc per afavorir un tramvia privat", cosa que el govern de Colau ha negat reiteradament. A través d'un comunicat difós per ERC de Barcelona , que han signat els grups municipals republicans de les nou localitats amb tramvia, han ressaltat que manquen diverses actuacions de transport públic a l'àrea metropolitana, entre les quals la connexió del tramvia de la Diagonal, que veuen com "una de les inversions més econòmiques en relació al retorn social".No obstant això, consideren que la votació "d'un protocol d'intencions" al ple barceloní "no ofereix cap garantia pel que fa a les condicions referents al model de gestió i explotació", raó per la qual han reiterat que el grup republicà a la capital catalana, que pilota Alfred Bosch, només donarà suport a un conveni que faci efectiu un nou model de gestió.Tot i que quedarà rebutjat, en el ple es votarà igualment una proposta de protocol amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per tirar endavant l'extensió d'aquest transport per la Diagonal, en el tram entre Glòries i Verdaguer. Els republicans defensen que només acceptarien votar un conveni, que sí que és d'obligat compliment, per garantir que els beneficis extra de l'allargament del tramvia van a parar a mans públiques i no privades, o sigui, que no repercuteixen en l'empresa privada Tram, que té la concessió de les línies existents (Trambaix i Trambesòs) fins al 2032, sinó en el transport públic. La darrera proposta de Colau d'un acord polític intenta atendre aquesta demanda , posant de límit el 29 de juny per votar-lo, però per a ERC és insuficient, i reclama el conveni, el qual no es pot redactar immediatament. Malgrat tot, i a un any de les eleccions, difícilment cap partit farà un pas amb el qual pugui prendre mal. Al govern de Colau sostenen que, amb el rebuig del ple, ja s'han esgotat les opcions perquè es pugui executar el projecte tal com està plantejat, és a dir, començar pel tram Glòries-Verdaguer i amb l'Ajuntament que avança el finançament malgrat que no li correspongui.

