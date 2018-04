El PDECat aposta per esgotar la via de Sànchez abans d'abordar alternatives

El PDECat vol esgotar la via de Jordi Sànchez com a candidat a la investidura abans d'abordar qualsevol alternativa. En aquests termes s'ha expressat aquest dilluns la portaveu dels nacionalistes, Maria Senserrich, en roda de premsa posterior a la reunió de la direcció. Segons ella, el ple d'investidura es convocarà "en les properes hores" i no serà fins que es conegui el desenllaç que es parlarà del pla D, per al qual hi ha veus de l'independentisme que reclamen tornar a jugar la carta de Carles Puigdemont.

"Cal posar en evidència el jutge Pablo Llarena. Hem d'intentar aquesta etapa", ha apuntat Senserrich, que ha reclamat esgotar la via de Sànchez per tal que Europa vegi la "vulneració de drets" que, segons ella, s'està produint a Catalunya. "També ens ho demana Puigdemont, i estem al seu costat", ha apuntat sobre la investidura de Sànchez. No serà fins que fracassi la via de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) que s'abordin alternatives, segons el parer del partit nacionalista. L'ANC, precisament, aposta per tornar a la carta Puigdemont.La portaveu del PDECat s'ha mostrat molt satisfeta per la "qualitat judicial i democràtica" alemanya, que ha decidit alliberar Puigdemont després de descartar el delicte de rebel·lió. "Valorem el fet que continuarem anant a Alemanya totes les vegades que calgui per coordinar qüestions polítiques i que el president tingui el nostre suport en tot allò que sigui necessari", ha recordat la dirigent nacionalista, que ha demanat diàleg. "Va ser el primer que va fer Puigdemont en sortir de la presó", ha recordat, en referència al discurs des de Neumünster "I demanarem fins a l'últim dia l'alliberament dels presos. Hi ha persones honestes a la presó", ha recalcat Senserrich, que ha indicat que d'aquí a poques hores ja es coneixerà la data del ple d'investidura de Jordi Sànchez. "Esperem que sigui el més ràpid possible", ha indicat la portaveu del PDECat, que també ha celebra que Jordi Turull, candidat a la investidura i empresonat a mig debat, també acudeixi a l'ONU per tal de garantir els seus drets polítics, a l'estil de Puigdemont i Sànchez.La dirigent nacionalista també s'ha referit a les noves amenaces de Mariano Rajoy a l'independentisme . "Els ciutadans espanyols es mereixen un govern que no faci el ridícul cada dia", ha recalcat, al mateix temps que comparava la situació de l'Estat amb aquell conductor que va en contradirecció i acusa la resta de vehicles -la majoria- que circulen en el sentit correcte.Segons Senserrich, hi ha un "degoteig" de persones encausades simplement per "defensar els drets democràtics i polítics" dels catalans. En aquest sentit, ha volgut fer una crida a la participació a la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona convocada per l'Espai Democràcia i Convivència. La marxa, avalada per l'ANC, Òmnium Cultural, UGT i CCOO, pretén ser massiva per fer costat als empresonats i exiliats.

