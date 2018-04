Munté quasi duplica Agustí en els avals de la militància del PDECat a Barcelona

Neus Munté, en el moment d'entregar els avals Foto: ACN

Carles Agustí ha entregat els avals aquest dilluns al matí Foto: ACN

Els dos candidats a les primàries del PDECat per a les eleccions municipals de Barcelona del 2019 ja han presentat els seus avals. Tant Neus Munté com Carles Agustí han superat el mínim de suport necessaris, de manera que tot indica que dijous seran confirmats com a candidats oficials. Agustí ha presentat els seus avals a les deu d'aquest dilluns: 881 firmes de ciutadans que li donen suport, i 140 signatures d'associats del PDECat.Poc després, a les pnze, Munté ha registrat els 850 avals ciutadans i els 260 de membres del partit. Així, Munté ha quasi duplicat Agustí amb els suports d'associats de la formació Demòcrata, mentre que el director de govern obert de la Diputació de Barcelona ha superat l'exvicepresidenta de la Generalitat en els avals de veïns. Tot i això, cal recordar que són els membres del PDECat els qui finalment escolliran el candidat a les municipals. El mínim reclamat era de 500 firmes ciutadanes i 100 avals del partit.Agustí a explicat que manté converses amb Jordi Graupera i que li sembla "positiva" la seva proposta de celebrar unes primàries per configurar una candidatura sobiranista a Barcelona allunyada dels partits tradicionals. En aquest sentit, ha dit que si guanya les primàries proposarà una confluència amb aquesta iniciativa: "Cal anar conjuntament amb l'opció de Graupera, que encara s'ha d'acabar de configurar", ha afirmat.

