L'Atlètic Terrassa HC, escollit el millor club d'hoquei europeu de l'any 2017

La Federació Europea de Hoquei (EHF) ha atorgat al Club Atlètic Hockey de Terrassa el reconeixement del millor club de hoquei europeu de l'any 2017. El president de la Federació Europea, Marijke Fleuren, ha dit que "és fantàstic veure i llegir sobre els notables clubs d'hoquei que tenim a Europa". Sobre l'Atlètic, Fleuren ha destacat les iniciatives innovadores dels clubs, que permeten "sentir l'entusiasme, la inspiració i el sentit d'un fort vincle comunitari". El club terrassenc rebrà fins a 500 euros i un kit d'equipació de la Federació Europea d'Hoquei.L'Atlètic va ser fundat l'any 1952 i actualment és el més gran tant en quantitat de jugadors, com d'equips i de camps de tots els clubs d'hoquei a Espanya. La seva filosofia des de la seva fundació ha estat la de tenir una gran base juvenil d'hoquei i desenvolupar jugadors. L'Atlètic té el rècord europeu de jugadors olímpics que han crescut al club i treballa pels seus principals equips. Al mateix temps, compta amb un fort model de governança a través del voluntariat que els ha portat a ser un club molt comunitari, amb molts projectes innovadors i un compromís profund amb tots els seus membres.Oriol Cortada, director d'Atlètic ha expressat que "estem molt orgullosos de rebre aquest prestigiós premi del Club Europeu de l'Any". Cortada ha assegurat que "a l'Atlètic sempre ens hem esforçat per mantenir l'esperit genuí d'hoquei i realitzar projectes innovadors" i ha manifestat que "aquest és un gran reconeixement a tota la família del Club Atlètic Hockey de Terrassa que ens anima a continuar a la part alta de l'hoquei europeu".Per la seva banda, el secretari general de la Federació Espanyola, José Antonio Gil, ha dit que "estem molt orgullosos perquè el Club d'Hoquei Atlètic Terrassa ha estat designat com a club de l'any 2017. L'ATHC és una referència a Espanya en la promoció i el desenvolupament de l'hoquei". Finalment ha volgut agrair a la Federació Europea aquest reconeixement "que fa justícia al treball i l'entusiasme de l'ATHC per al nostre esport".

