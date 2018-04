L'inici de la preinscripció escolar coincideix amb un increment de places a P3

Alumnes de 5è d'una escola de Manlleu. Foto: Aj. de Manlleu

Per al curs 2018-2019, Ensenyament ofereix un total de 78.089 places a P3, és a dir, 869 places més que l'any passat i 6.511 places més que l'estimació del padró, que és de 71.578 nens. Tot i aquest increment, l'oferta de grups és una mica menor: es perden un total de dos grups a la pública i tres a la concertada.La situació és totalment oposada a Secundària. Per respondre a l'augment de la població escolar en aquesta etapa, s'incrementen en 75 els grups totals a 1r d'ESO i en 2.358 les places, arribat a les 85.860 per un padró de 83.233.El procés de preinscripció, que comença aquest divendres, també es caracteritza per una consolidació del control per evitar el frau i que les famílies que no entrin en una plaça demanada puguin ampliar la llista de centres a partir de les vacants existents.Així, al primer curs del segon cicle d'Educació Infantil, en total hi haurà oferta de 3.149 grups. 2.168 són a l'escola pública i 987 a la concertada. A l'ESO, l'increment de grups es dona sobretot a la pública, que acumula 73 dels 75 nous grups. D'aquesta manera, als instituts públics hi haurà 1.924 grups oferts en període de preinscripció, mentre que en tota l'escola concertada, n'hi haurà 969. Ensenyament revisarà i adequarà aquests grups en funció de la preinscripció i el procés de matrícula.Tenint en compte la població prevista, el Departament d'Ensenyament ja treballa amb actuacions que permetin fer front l'increment a la Secundària, que a llarg termini han de permetre ampliar l'oferta dels estudis postobligatoris com és l'optimització d'espais en els centres educatius, el redimensionament d'escoles amb alliberament d'espais i la necessitat puntual d'espais a la Secundària per resoldre de manera provisional, excepte en municipis on queda clar la traçabilitat en el temps de nous centres.El curs vinent també s'obriran nous centres. En Educació Infantil i Primària, es crea l'Escola Auditori de Barcelona, al districte de Sant Martí. A Secundària, són sis els nous instituts: l’Institut Nou de l’Hospitalet de Llobregat, l’Institut de Santa Coloma de Gramenet, l’Institut 22 @ de Barcelona al districte de Sant Martí, l’Institut de Mollerussa, l’Institut Ca n’Oriac de Sabadell i l’Institut Joan Marquès de Terrassa.L'aposta per a la creació d'instituts escola també es manté, en acord amb entitats municipalistes que preveuen que el model afavoreixi l'èxit escolar en entorns complexes o situacions geogràfiques específiques. Així, se'n creen tres: l'Institut Escola d'El Gornal, per la transformació de l'escola que porta el mateix nom a l'Hospitalet de Llobregat; l'Institut Escola Mar Mediterrània a Mataró, per la transformació de l'escola Tomàs Viñas al barri de Cerdanyola, i l'Institut Escola Àngela Bransuela, per la transformació de l'escola també a Mataró.L'oferta de places escolars d'enguany ha tornat a estar dissenyada d'acord amb els municipis, que prioritzen vetllar per la continuïtat dels projectes educatius actuals, vetllar per la distribució equilibrada de l'escolarització programant l'oferta inicial amb ràtios de 25 a Infantil i Primària i 30 a l'ESO, i reduir aquesta ràtio als centres de màxima complexitat.També s'ha tingut en compte la programació d'increments dels grups d'ESO.El procés de preinscripció comença aquest divendres 13 d'abril i s'allargarà fins al 24. Per primera vegada, aquest període s'ha retardat pràcticament un mes, coincidint amb l'aplicació del 155, a causa de la demanda de diferents sectors de la comunitat educativa per escurçar el procés i, per tant, compactar el calendari entre que la família presenta la sol·licitud fins que coneix el centre en què ha obtingut plaça. Les noves aplicacions informàtiques de gestió d'alumnes, gestió acadèmica i preinscripció ha permès aquest canvi.La matriculació s'haurà de realitzar del 21 al 27 de juny per als alumnes d’Infantil, Primària i primer d’ESO i, entre el 25 al 29 de juny –els que es matriculin al setembre, del 5 al 7-, per als de segon, tercer i quart d’ESO.Una de les novetats del procés és que les famílies que no tinguin plaça assignada als centres demanats en la sol·licitud de preinscripció podran ampliar la llista de centres a partir de les vacants existents. Així doncs, aquestes famílies rebran una comunicació per correu electrònic on podran accedir, d’una forma restringida, a totes les vacants existents i podran ampliar els centres demanats a la seva petició de preinscripció mantenint la puntuació inicial. Després es durà a terme l’assignació de places d’acord amb les noves demandes de les famílies.Per aquest curs, també es consoliden les mesures de control per a detectar el frau, a través de revisions de documentació que durà a terme el personal especialitzat del Departament. A més, en el cas de les malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, en l’informe o certificat mèdic que han de presentar les famílies, s’haurà d’especificar de quina malaltia es tracta i el diagnòstic s’haurà de fer d’acord amb els criteris del Departament de Salut. També es tindrà en compte l’existència o no de menús especials per a aquestes malalties en el centre de la primera petició. En aquest sentit, els centres han d’informar sobre la disponibilitat d’aquests menús especials.

