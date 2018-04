Demòcrates sosté que l'Estat «no s'atreveix a afusellar» perquè forma part de la UE

Antoni Castellà, portaveu polític de Demòcrates, en l'homenatge a Carrasco i Formiguera Foto: Demòcrates

Demòcrates homenatja Manuel Carrasco i Formiguera Foto: Demòcrates

El context històric ha volgut que el vuitantè aniversari de l'afusellament de Manuel Carrasco i Formiguera per part de les tropes franquistes hagi coincidit amb el processament per rebel·lió de bona part del Govern i l'empresonament de dirigents polítics independentistes. Demòcrates de Catalunya, la formació reivindica l'esperit fundacional d'Unió, ha llançat en l'homenatge anual a Carrasco una alerta sobre la permanència de la dictadura en les estructures de l'Estat i ha indicat que Espanya "no s'atreveix a afusellar" perquè forma part de la Unió Europea (UE)."És molt trist que, 80 anys després d'un afusellament a través d'un judici sumaríssim, els hereus del feixisme practiquin la mateixa repressió. Existeix manca de llibertat d'expressió. La gran diferència és que estem a la UE i no s'atreveixen a afusellar. A algú li deu passar pel cap en algun moment", ha recalcat Antoni Castellà, portaveu polític de la formació, en declaracions als mitjans després de l'homenatge.En un moment en què l'independentisme es prepara per un nou embat amb l'Estat per investir Jordi Sànchez, Castellà ha ressaltat que cal "tornar al 3 d'octubre", és a dir, a l'estadi posterior al referèndum i previ a la proclamació de la República. En aquest sentit, el portaveu polític ha indicat que potser cal "repensar" l'estratègia un cop la justícia alemanya ha descartat el delicte de rebel·lió en el cas de Carles Puigdemont i l'ha deixat en llibertat amb mesures cautelars mentre estudia l'extradició.

