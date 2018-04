Els «comuns» demanen la unitat del catalanisme per seure a negociar «de tu a tu» amb l'Estat

La portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, en roda de premsa al Parlament Foto: Sara González

Diàleg amb l'Estat. És una de les peticions que més s'ha repetit en els darrers mesos però que ha pres força després de la decisió de la justícia alemanya de no extraditar Carles Puigdemont per rebel·lió i deixar-lo en llibertat. El propi president ha demanat una negociació amb el govern espanyol i també ho fan els "comuns" ara que fa quatre anys que Marta Rovira, Jordi Turull i Joan Herrera van anar al Congrés dels Diputats per demanar un referèndum pactat. La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha explicat que la recepta del seu partit per fer efectiu el diàleg passa per una renúncia a la unilateralitat de l'independentisme i una unitat del catalanisme per forçar el govern de Mariano Rajoy a seure en una taula i parlar "de tu a tu" amb Catalunya."Aquests mesos en hem centrat en parlar del qui, però no del què i del com", ha afirmat Alamany en roda de premsa. La clau de volta per aconseguir un escenari de negociació, ha dit, està en "arrossegar grans majories socials i polítiques" disposades a "no tornar a l'autonomia tal i com abans estava concebuda" ni tampoc a una "recentralització". I per això, ha dit, primer cal forjar un Govern efectiu que recuperi les institucions i pugui parlar "de tu a tu" amb el govern espanyol. Ara bé, considera que la resposta a l'altra banda hauria de ser que la Fiscalia retirés els càrrecs contra els dirigents independentistes i deixés en llibertat tot els que estan en presó preventiva. "Han caigut ja totes les tesis sobre que es pot fer política des dels tribunals", ha sentenciat.Conscient que el torpede de la justícia alemanya contra la tesi de la causa per rebel·lió del jutge Pablo Llarena no ha fet moure el posicionament del PP, de Ciutadans i del PSOE, Alamany ha afirmat que si la solució "no passa per seure els populars a la taula", haurà de passar per "fer-lo fora de la Moncloa". Amb tot, el PSOE, que és qui podria tenir la majoria per impulsar una moció de censura, no ha donat cap símptoma de fer cap gest en aquest sentit.Els "comuns" continuen defensant que la urgència a Catalunya passa per formar un Govern efectiu i que el front antirepressiu que es visualitzarà en la manifestació de diumenge convocada pels sindicats i les entitats hauria de cristal·litzar institucionalment amb un govern amb independents que assumís la Generalitat durant un període de dos anys. "En aquesta taula tothom hauria de seure en igualtat de condicions", afirma sobre una eventual negociació en aquest sentit.Amb tot, Alamany ha admès que en aquests moments l'escenari que plantegen els grups independentistes és el d'una investidura de Jordi Sànchez i que, per tant, la creació d'un govern amb independents no s'està abordant ara per ara. Els "comuns" segueixen mantenint, a més, que el president d'aquest govern hauria de ser un dirigent d'esquerres perquè. Pla de xoc contra la desigualtat, retirada del 155, alliberament dels presos i negociació amb l'Estat són els quatre eixos sobre els quals Catalunya en Comú fa pivotar la seva proposta.Sobre si caldria impulsar a nivell estatal una manifestació transversal com la convocada per l'Espai Democràcia i Convivència en contra de la repressió, Alamany ha assegurat que ja s'estan produint mobilitzacions "notòries" arreu de l'estat espanyol en aquest sentit.

