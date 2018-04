FOTOS i VÍDEO Llarena es deixa veure a l'acte de Felip VI a Barcelona

El rei Felip VI torna aquest dilluns a Barcelona. La darrera vegada que va trepitjar la capital catalana va ser en motiu de la inauguració del Mobile World Congress i va haver de fer front a la plantada dels principals representats de les institucions catalanes i el rebuig contundent -i sorollós- de la ciutadania . Ara, el monarca retorna per assistir a un acte amb la cúpula judicial.

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena també és a l'acte d'entrega de despatxos dels jutges, on intervindrà la seva dona com a directora de l'Escola Judicial https://t.co/UI50hQTom3 pic.twitter.com/3ITpjmioTt — NacióDigital (@naciodigital) 9 d’abril de 2018

Els Mossos blinden l'auditori on hi haurà l'acte amb Felip VI Foto: Josep Maria Montaner

Els Mossos blinden l'Auditori de Barcelona, on tindrà lloc l'acte presidit per Felip VI Foto: Josep Maria Montaner

Desenes d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra vigilen l'Auditori de Barcelona, on a les 12 s'ha de celebrar l'entrega de despatxos als nous jutges. L'acte estarà presidit pel rei Felip VI, i això ha provocat una convocatòria dels CDR, que estan força lluny a causa del perímetre judicial. A l'Auditori també hi ha acudit el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, expresident de l'Audiència de Barcelona i marit de Gema Espinosa, directora de l'Escola Judicial.En les anteriors edicions el monarca va estar acompanyat d'Artur Mas, fa tres anys, i Carles Puigdemont, l'any següent. En aquesta ocasió, però, la judicatura ha optat per no convidar-hi cap representant polític.Qui si que apareixerà en les fotografies al costat del rei espanyol serà Rafel Català, ministre de Justícia, i per tant, representat estatal màxim de l'àmbit. L'acte serà a l'Auditori de Barcelona i comptarà amb la presència el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)