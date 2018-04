La fira Litterarum uneix la poesia de Sònia Moll amb la música d'Alessio Arena

Primer pla de la poeta Sònia Moll Foto: ACN

El riu Ebre i la floració dels fruiters a la Ribera d’Ebre són l’atmosfera que respiren la poeta Sònia Moll , també col·laboradora de, i el cantautor Alessio Arena aquest cap de setmana a Móra d’Ebre, en una nova residència creativa del festival d’espectacles literaris Litterarum . Des de divendres, els dos artistes comparteixen una estada de la qual sortirà un recital on es combinarà la poesia de Moll amb la música d’Arena i on també s’inclourà el llenguatge visual mitjançant un vídeo.Des d’un allotjament del municipi, han treballat en els conceptes de “sentir-se a casa, habitar o deshabitar”, una temàtica que cadascú ja treballava per la seva banda. Un passeig pel centre històric del municipi ha servit als artistes per recollir “noves idees sobre les cases deshabitades”, segons han explicat. El resultat final s’estrenarà a la Llibreria Bassa del municipi el 25 de maig.Aquesta és la tercera edició que el festival Litterarum impulsa una residència creativa amb una parella d'artistes. En edicions anteriors, han compartit caps de setmana creatius Màrius Serra i Dani Alegret, Maria Cabrera i Bikimel, i David Carabén i Jordi Llavina. L'objectiu és apropar els textos catalans al públic, tal com fa el certamen literari, d'una manera diferent.Cap del dos havia estat a Móra d'Ebre i aquest cap de setmana ha estat el primer que han compartit. Des de l'hostal la Creu, els dos artistes han treballat per crear un recital que farà servir tres llenguatges diferents: "la poesia i la música, que és el que s'esperava de nosaltres, però també el llenguatge visual en forma de vídeo", ha explicat Arena. Les imatges que es veuran corresponen a carrers de Móra, ja que els autors volen que sigui evident que l'espectacle s'ha fet des d'aquest municipi de la Ribera d'Ebre i no des de cap altre lloc de Catalunya.L'esdeveniment s'articularà a partir de "la casa, què és sentir-se a casa, habitar-se, deshabitar-se", un tema en què els dos artistes reconeixen estar rumiant i connectar l'un amb l'altre. En aquesta línia, Moll ha explicat que ella havia teixit una idea per a la creació que tenia a veure amb el riu: "és un element que m'entra molt a dins i venia amb aquesta idea", ha reconegut. Amb tot, treballant amb Alesso Arena, "una persona que utilitza un altre llenguatge, això ha crescut molt".La poeta ha explicat que, a partir d'un passeig pel centre històric de Móra, "se'ns va obrir un món" que anava més enllà de la idea del riu. Després d'aquest cap de setmana, on Moll i Arena han treballat intensament en un entorn tranquil, els artistes volen continuar polint el recital abans d'estrenar-lo de manera definitiva al Litterarum.

