Ponsatí aposta per investir Puigdemont si no prospera la candidatura de Sànchez

Clara Ponsatí, el dia que va declarar davant del jutge a Escòcia Foto: Reuters/ACN

La consellera destituïda Clara Ponsatí ha apostat per la investidura de Carles Puigdemont si la de Jordi Sànchez fracassa però ha reconegut que "per a que això pugui ser veritat cal un canvi d'actitud política" de l'Estat. En declaracions a 'Els Matins' de TV3, Ponsatí ha afirmat que la investidura del número dos de JxCAT "hauria de ser" possible perquè té "tots els drets polítics" però no s'ha atrevit a fer un pronòstic després de veure "coses que no s'haurien d'haver vist mai".Si finalment aquesta no tira endavant, i sense concretar si hauria de ser directament el següent candidat, Ponsatí ha defensat que Catalunya "té un president i aquest majoria al Parlament i ha de ser president de Catalunya i des de Barcelona". Ha afegit que per a que això pugui ser així cal també "aturar la repressió, tenir tots els presos en llibertats i arxivar les causes absurdes".En tot cas, Ponsatí ha instat a no "entrar en la trampa" de les "amenaces" del govern espanyol i ha assegurat que si d'alguna cosa ha de servir la decisió de la justícia alemanya és per adonar-se que "no s'ha de tenir de por" perquè la democràcia està del seu costat. Ha reclamat també a l'Estat que faci el pas per "revertir" la situació actual.Ponsatí ha defensat que el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha estat "des del minut zero" el seu candidat i per això ha dit que "cal que pugui exercir la presidència amb totes les conseqüències". En ser preguntada sobre si s'ha d'apostar per aquesta investidura encara que això comporti noves causes judicials per als membres de la Mesa del Parlament, Ponsatí ha respost que el que no es pot fer és "caure en la trampa" de l'"autoritarisme" del PP i "renunciar a la democràcia". "Tal i com estan les coses hem de ser capaços de fer servir les majories de que disposem sense por", ha declarat.Pel que fa al diàleg amb el govern espanyol, Ponsatí ha asseverat que ells "des dels primers instants" han reclamat que el conflicte "es resolgués parlant, negociant i votant" però ha dit que no és tasca dels independentistes continuar per aquest matí sinó que és el govern espanyol qui ha de "reconduir-ho". "Aquests dies han arribat missatges molt contundents que no es poden ignorar i esperem que qui ha d'aprendre la lliçó l'aprengui", ha declarat. Sobre si aquest diàleg ha de ser sense condicions, la consellera destituïda pel 155 ha assegurat que ha de ser "sense presos, sense repressió, sense violència, sense amenaces".Sobre la seva defensa judicial, Ponsatí ha afirmat que el que ha de fer és defensar-se d'acusacions "que no tenen cap mena de fonament" i que són el resultat d'una "represàlia política". En aquest sentit, ha reconegut que la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat sota fiança Puigdemont i rebutjar el delicte de rebel·lió l'afavoreix. "Quan les acusacions que se'ns fan estan basades en la ficció absoluta, en la novel·la que estan escrivint jutges extremadament polititzats està bé que vingui una persona independent que s'ho mira des de fora i que llegeix el que li envien des de Madrid i no pot donar crèdit", ha afirmat.

