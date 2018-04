El PP demana a la mesa del Parlament que retiri la delegació de vot a Puigdemont

Albiol aquest dilluns a la seu del PP català. Foto: ACN

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha anunciat que demanaran avui mateix a la mesa del Parlament que es retiri la delegació de vot al president Carles Puigdemont. Des del moment que no és empresonat i es pot moure lliurement per Alemanya, "les circumstàncies han canviat". "El que ha de fer és lliurar-se a les autoritats espanyoles", ha manifestat Albiol, i en aquest cas, tindria sentit la delegació. En cas que la mesa de la cambra -que es reuneix demà dimarts- rebutgés l'escrit del PP, el partit presentaria un recurs d'empara al Tribunal Constitucional.Albiol ha acusat els dirigents sobiranistes de mantenir el bloqueig polític per la insistència en la candidatura de Jordi Sànchez, de qui ha dit que "no és un candidat a la presidència, sinó un sparring de l'agitació". Segons el líder dels populars catalans, "el que es pretén és que la justícia espanyola hagi de tornar a reaccionar", amb l'objectiu de "agitar i mobilitzar de cara a la manifestació sobiranista del 15 d'abril".Albiol ha retret a Roger Torrent que insisteixi en el nom de Sànchez per a la investidura, agafant-se a una resolució de l'ONU que defensa els seus drets polítics. "Aquesta resolució noméx existeix en la imaginació dels independentistes", ha exclamat, reclamant al president del Parlament que mostri aquesta resolució. D'aquesta manera s'ha referit Albiol a la decisió del comitè de drets humans de les Nacions Unides del 23 de març d'admetre a tràmit la demanda de Junts per Catalunya en defensa dels drets polítics de Jordi Sànchez. El comitè va demanar a l'Estat que adoptés "les mesures necessàries" per garantir els drets polítics de Sànchez.

