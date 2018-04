VÍDEOS Rebuig dels CDR i estudiants de l'Esmuc a la presència de Felip VI a Barcelona

El rei Felip VI ha tornat aquest dilluns a Barcelona. I ha estat rebut com la darrera vegada que va trepitjar la capital catalana en motiu de la inauguració del Mobile World Congress. Aleshores, va haver de fer front a la plantada dels principals representats de les institucions catalanes i, tal com ha passat avui, el rebuig contundent -i sorollós- de la ciutadania.



Prop de 300 membres del CDR es manifesten des del voltant de tres quarts de dotze del migdia el carrer Marina i l'Avinguda Meridiana de Barcelona en protesta per la visita del Rei Felip VI, on aquest migdia fa entrega dels despatxos a les noves promocions de jutges a l'Auditori. Els integrants dels CDR s'han concentrat al voltant de les onze, prop del Pont de Marina, i s'han anat movent per aquests carrers cridant càntics com 'Puigdemont, el nostre president' o els "carrers seran sempre nostres", però sense que el trànsit acabés del tot tallat.Un dispositiu de la Guàrdia Urbana va seguint el seus moviments i interromp el trànsit en algun moment puntual. Així mateix, han exhibit una pancarta amb el lema "Fem fora la (in)justícia española" (sic) i "Destronem-lo", juntament amb estelades i llaços grocs. A més, les persones que sostenien la pancarta portaven caretes de Puigdemont. Al punt de les 12 del migdia han arribat a l'Auditori.Paral·lelament, els estudiants de l'Esmuc també han protagonitzat una protesta contra la presència del monarca espanyol. Després de cantar Els segadors i entonar alguns versos de Valtònyc, s'han assegut davant d'una de les portes de l'Auditori per impedir-li l'entrada. Tot seguit, han estat desallotjats per agents dels Mossos i s'han sumat a la concentració dels CDR, que ja havia arribat a l'Auditori. Allà, han entonat El cant de la senyera.Des ben aviat al matí, furgonetes dels Mossos d'Esquadra han blindat l'edifici davant dels possibles aldarulls que s'hi poguessin produir. Una de les accions dels agents de la policia catalana s'ha produït quan han fet fora una dona que es trobava teixint una bufanda groga. Segons ha explicat ella mateixa a, els agents li han assegurat que es trobava a l'interior d'un perímetre de seguretat i que allà no hi podia estar.