​Pressió màxima de Colau perquè ERC no impedeixi l'extensió del tramvia

Colau abans de pujar al tramvia amb alcaldes i regidors metropolitans. Foto: Jordi Bes

Colau al tramvia acompanyada d'alcaldes metropolitans. Foto: Jordi Bes

Els arguments a favor i en contra del tramvia estan més que repetits, i ha arribat l'hora dels gestos amb l'objectiu de salvar in extremis el projecte per estendre aquest transport per l'avinguda Diagonal. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha pujat aquest dilluns a un comboi amb alcaldes i regidors metropolitans per cremar els darrers cartutxos de cara a fer la màxima pressió a ERC un dia abans que el ple voti el tramvia . Així ha volgut exhibir que el projecte té "un enorme consens" i un alt suport entre els municipis de l'àrea metropolitana per on ja circula aquest transport públic.La idea del viatge amb Colau ha sorgit de la plataforma Unim els Tramvies, que agrupa les entitats favorables al projecte, que amb la suspensió del darrer ple municipal han vist una oportunitat per fer més pressió que mai perquè finalment s'aprovi el projecte, tot i que a ERC no donen cap símptoma que faci pensar que canviarà de posició. La setmana passada van organitzar un trajecte amb regidors barcelonins , on només van anar-hi el govern de Colau i el PSC, i aquest dilluns ha estat el torn metropolitàEl comboi ha sortit de Sant Adrià de Besòs a les 8.39 h i i ha fet el trajecte fins a la parada de Ca l'Aranyó, molt a prop de Glòries, on hi ha arribat 12 minuts després. Han pujat al tramvia representants de sis dels nou municipis per on ja passa aquest transport. A més de Barcelona, han acudit tres alcaldes –Dolors Sabater (Badalona), Joan Callau (Sant Adrià) i Jordi San José (Sant Feliu de Llobregat)- i regidors d'Esplugues i Sant Joan Despí. No ha assistit cap de l'Hospitalet ni de Sant Joan Despí, que s'han excusat, i tampoc de Cornellà.Colau ha reclamat al líder d'ERC a la capital catalana, Alfred Bosch, que escolti la ciutadania, els ajuntaments metropolitans, la Generalitat, l'Àrea Metropolitana (AMB) –on Bosch és vicepresident- i que "llegeixi el seu propi programa" electoral per tirar endavant el projecte. Considera que en el ple s'escull entre "mantenir l'statu quo", amb tots els "prejudicis" que genera en termes de contaminació i trànsit, o es comença una connexió del tramvia que opina que ha de servir per preservar "el dret a la salut" i la mobilitat metropolitana.L'alcaldessa de la capital catalana ha reclamat a Bosch que aparqui "les sigles i els interessos partidistes", i en la mateixa línia s'han mostrat la resta d'alcaldes i edils. Sabater opina que la gestió del tramvia, l'argument que dona ERC per no donar suport el projecte, "de cap manera pot obstruir una necessitat tan important". San José ha exigit "un acte de coherència a aquells que bloquegen" el projecte, i també deixar de banda "els càlculs partidistes".La intenció era mostrar que el tramvia és una qüestió que beneficiarà els municipis metropolitans, més enllà dels efectes beneficiosos que pugui tenir a Barcelona, cosa que ha ressaltat el primer tinent d'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, que ha demanat als republicans ser "més solidaris i més oberts". Callau ha defensat que la connexió per la Diagonal "és de sentit comú", i les peticions dels municipis no s'acaben aquí: Sabater ha indicat que una de les seves prioritats és que el tramvia arribi al Port de Badalona.Des d'Unim els Tramvies, el president de la plataforma Promoció del Transport Públic (PTP), Ricard Riol, ha demanat als polítics que demà estiguin "a l'altura de les reivindicacions socials" per posar fi al bloqueig polític del tramvia, que ha subratllat que fa més de 10 anys que dura. Per a Riol, "Barcelona està fent el ridícul" amb el "boicot" al projecte, ja que més de 60 ciutats europees estan apostant pel tramvia. Si no s'aprova, ha promès que seguiran empenyent perquè es tiri endavant.

