Nou capítol de la dèria d'«adoctrinar» l'estelada de Castellnou, al Bages

La macro estelada situada a la carretera entre Castellnou de Bages i Santpedor segueix sent un dels temes de l'ordre del dia periodístic. Durant la matinada d'aquest dilluns, 9 d'abril, un grup d'espanyolistes hi ha intervingut, novament, i l'ha convertit en la bandera espanyola. També ho ha fet amb el llaç groc i les paraules "República Catalana" que hi havia just al costat, pintant-ne els extrems de color vermell.Recordem que en menys de tres setmanes (19 dies, concretament) la bandera ha sofert un total de tres atacs. El primer va tenir lloc la nit del 20 al 21 de març (que també va ser tunejada amb la rojigualda) i el segon , la matinada de dimecres 4 d'abril a través del llançament de boles de pintura negra. Entre aquest període de temps, els membres del CDR de Santpedor i Castellnou la van tornar a arreglar i repintar.Abans de ser atacada amb pintura negra, la Policia Local de Santpedor ja va identificar un grup de persones que intentaven desmuntar-la , entre els quals s'hi trobava el president de Democracia y Unidad Española (DUE), el fals guàrdia civil de Waterloo Jaime Vizern . L'endemà (2 d'abril), i mentre els CDR estaven reparant-ne els desperfectes, els espanyolistes van atansar-s'hi amb actitud amenaçadora. Finalment, però, no va acabar passant res, ja que fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar, com a mesura preventiva, policies locals de Santpedor i Sant Fruitós de Bages i una dotzena de patrulles dels Mossos d'Esquadra.

