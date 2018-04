Turull també recorrerà a l'ONU perquè reconegui els seus drets polítics

Jordi Turull, al ple d'investidura Foto: Adrià Costa

El número tres de Junts per Catalunya, Jordi Turull, també portarà a l'ONU el seu cas. Seguint la via marcada per Jordi Sànchez , actual candidat a la presidència de la Generalitat. El conseller de Presidència empresonat assegura que batallarà pels seus drets polítics a nivell internacional i que també demanarà mesures cautelars al Comitè de Drets Humans de l'organisme."No renuncio a ser investit, només ho he fet de forma temporal per tal que es puguin defensar els drets de Jordi Sànchez", assenyala Turull des d'Estremera en una entrevista al digital El Món . "Crec que el meu cas és encara més greu que el de Sànchez, perquè jo em trobava enmig d'una investidura. M'han empresonat en ple procés d'investidura i després de la meva apel·lació al diàleg", continua.Turull es mostra partidari d'intentar la investidura de l'expresident de l'ANC, empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre, per tal de comprovar si el jutge Llarena "respecta o no els seus drets polítics". Qui també va ser portaveu del Govern en l'anterior legislatura afirma que se sent "més fort que mai" a la presó: "Mai aconseguiran ni el meu silenci ni la meva rendició", ha sentenciat.