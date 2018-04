VÍDEO Tabàrnia canta l'himne espanyol de Marta Sànchez en català

Hay que vivirlo para sentirlo... Espectacular!!! pic.twitter.com/1oFbNRujEX — Juanma de Tabarnia (@chuchiUse) 8 de abril de 2018

La Plataforma per Tabarnia va convocar aquest diumenge un acte en una cèntrica plaça de Reus. L'objectiu era retre un homenatge al general Prim, a qui descriuen com un "patriota espanyol i català". Poc més de 150 persones van assistir a la crida per recuperar la figura del general.Aplegats a la plaça que porta el nom de Prim, van fer onejar banderes espanyoles i de Tabarnia davant l'estàtua del general, qui van penjar banderes tabarneses i espanyoles. L'acte va comptar amb una ofrena de flors i diferents càntics a favor d'Espanya, Catalunya, Tabarnia i Reus.La pluja no va impedir que els unionistes, sota els paraigües, celebressin aquest acte que va culminar d'una forma peculiar. La cirereta del pastís va ser la interpretació de l'himne espanyol al centre de la capital del Baix Camp però no el tradicional, sinó la versió de la gallega Marta Sánchez però en català. Aquest és el resultat:Per altra banda, a la nit, uns reusencs van retirar les banderes que s'havien col·locat a l'estàtua de Prim durant l'acte unionista i es van substituir per estelades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)