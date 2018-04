Losantos: «La ministra racista de Merkel ens retorna a l'Europa de Hitler i Stalin»

El periodista Federico Jiménez Losantos Foto: esRadio

La decisió d'Alemanya sobre Carles Puigdemont no va agradar gens la caverna mediàtica espanyola, que ja sigui per mitjà de diaris o ràdios espanyolistes, segueix carregant amb duresa contra la justícia germànica. Una de les veus més contundents ha estat la de Federico Jiménez Losantos, que en el seu editorial matinal va insultar Alemanya, titllant el país de racista i acusant-lo de burlar-se d'Espanya Aquest dilluns, el diari El Mundo li cedeix un espai perquè segueixi amb les seves arengues. En l'article, titulat Alemanya, fora de la UE, insulta greument la ministra alemanya de Justícia, Katarina Barley, a qui acusa de "naziprogre" i "racista", després que sortís a defensar la decisió del Tribunal d'Schleswig-Holstein sobre Puigdemont Segons el punt de vista de Losantos, entre estats de la UE s'haurien d'ajudar i no posar pals a les rodes a les euroordres que es facin arribar. "Qui són els jutges regionals d'un país per anul·lar el Tribunal Suprem d'un altre?", es pregunta, després d'assegurar que amb Espanya "tothom s'atreveix".També recorda la negativa del tribunal de Karlsruhe de permetre un referèndum d'autodeterminació a Baviera. Aleshores, diu, es va defensar la unió territorial d'Alemanya per garantir l'europea. Per últim, torna a atacar Barley assegurant que "ens torn a l'Europa de Hitler i Stalin". En aquest sentit, demana que Rajoy o Rivera ataquin el que anomena "IV Reich" i apunta, contundent: "Avui, defensar Espanya és defensar la Unió Europea".

