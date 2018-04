Detingut un home de 49 anys per cremar contenidors a Barcelona

La Guàrdia Urbana va detenir divendres a la matinada un home de 49 anys com a presumpte autor de la crema de contenidors al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris. Els agents van rebre dijous passat a la nit, al voltant de les 23.20h, un avís alertant que un contenidor s'estava cremant al carrer Selva i van iniciar un dispositiu per localitzar el presumpte autor dels fets.Concretament, li van fer un seguiment discret i van observar conductes sospitoses en el seu comportament, com per exemple el fet d'anar obrint els contenidors per comprovar si hi havia material inflamable al seu interior. Finalment, a l'alçada de les confluències del carrer Argullós i Enric Casanovas, van veure com el sospitós va posar les mans a l'interior del contenidor, li va calar foc i va fugir del lloc.L’home va ser aturat per una dotació policial que, després de fer les comprovacions pertinents i observar que portava elements incendiaris, van procedir a la seva detenció.Durant l’any 2017 al districte de Nou Barris es van cremar de forma intencionada un total de 182 contenidors amb una repercussió econòmica d'uns 287.000 euros.

