La Guàrdia Civil situa Sabadell com un dels pilars per crear una «estructura organitzativa» dels CDR

Sabadell i el Comitè de Defensa de la República (CDR) Sabadell té molt de protagonisme en l'informe elaborat per la Guàrdia Civil per tal de trobar "l'estructura organitzativa" d'aquest moviment. Un document que té sobre la taula el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i que fa uns dies van fer públic tant TV3 com el setmanari La Directa , que com subratlla aquest últim mitjà "s’estava gestant feia mesos" Són més d'un centenar de pàgines de feina de recopilació de la benemèrita, bàsicament nodrides a partir notícies publicades per diferents mitjans, tant catalans com espanyols, i piulades del CDR Sabadell i d'altres organitzacions. En l'escrit, s'atribueix un "fort pes" a la plataforma sabadellenca a "efectes de mobilització i coordinació".En aquesta línia, es destaca la coordinació dels diferents CDR a la localitat, per tal "d'implantar una organització horitzontal i democràtica, ja que s'ha d'actualitzar barri a barri les decisions preses a nivell CDR ciutat".L'informe intenta fer una descripció cronològica de la irrupció dels CDR que, com ha recollit en el dossier, "neix per organitzar la defensa de l'1 d'octubre, en la lluita pel dret a l'autodeterminació. Així mateix, també són els promotors de la vaga que va paralitzar Catalunya el 8 de novembre mitjançant sabotatges simultanis, que mostren la seva capacitat de coordinació".D'altra banda, posa l'accent en tres trobades "supramunicipals" per tal d'estipular "accions de resistència [...]per la consecució de la proclamació de la República Catalana". Una d'aquestes reunions té lloc a Sabadell, segons la policia, és la primera, el 14 d'octubre Sigui com sigui, en cap cas no es detallen actes violents i s'enumera una llarga llista de "responsables" per organitzar tallers de "resistència pacífica no violenta", sota el nom de l'entitat En Peu de Pau. Noms entre els quals es troben els exdiputats de la CUP, Antonio Baños i David Fernández; la filòsofa Marina Garcés; el diputat d'ERC al Parlament, Ruben Wagensberg, i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, entre molts d'altres i fins a completar gairebé una vintena de persones.

