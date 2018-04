VÍDEO «Los borbones son unos ladrones»: el món del rap desafia l'Estat

Propongo que pillemos la letra y la rapeemos al unísono o en fragmentos entre muchas artistas, escritores, MCs, etc. Cuantos más, mejor. @KaseO_real, què et sembla? Que decís, gente? Vamos a ir todos a la puta cárcel de una vez ya todos. https://t.co/yBXM5vrSQl — [pau llonch méndez] (@paullonch) 20 de febrer de 2018

Les llibertats viuen hores fosques a l'Estat. Les condemnes a rapers com Valtonyc i Pablo Hasel o col·lectius musicals com La Insurgéncia per les lletres de les seves cançons, així com la censura a obres com Fariña o l'exposició dels presos polítics a ARCO, han generat una implacable onada reivindicativa en el sí del món cultural espanyol. Dimecres passat la plataforma No Callarem va presentar la Setmana de la Llibertat d'Expressió -que tot just comença- en un acte a la presó Model . Aquest dilluns, més d'una desena d'artistes ha fet pública la cançó i el videoclip Los borbones son unos ladrones.L'objectiu de la campanya és solidaritzar-se amb els condemnats per delictes com enaltiment del terrorisme i injúries a la corona i posar en escac la maquinària judicial espanyola mitjançant "l'assumpció col·lectiva i solidària de les responsabilitats penals". El tema, que compta amb la col·laboració d'altres grups i artistes com Txarango, Gossos o Pirat's Sound Sistema, pretén denunciar, una vegada més, "la deriva repressiva" de l'Estat."Passar a l’acció, perquè demà pots ser tu. Alçar la veu, perquè el silenci és còmplice. Cantar-ho juntes, també a l’uníson, doncs juntes som més fortes. Sumar-hi totes les disciplines d’una expressió cultural, el hip hop, que ha estat, és i serà un clam col·lectiu de denúncia i d’empoderament", remarquen des de la plataforma.Per detectar la llavor del projecte i la idea de llançar una cançó conjunta cal remuntar-se a una piulada del 20 de febrer, quan el Suprem va confirmar la condemna de tres i mig de presó pel raper Valtònyc. Darrere la publicació hi havia el cantant Pau Llonch, qui va proposar agafar la lletra de la cançó i rapejar-la "a l'uníson" entre molts artistes. Dit i fet.

