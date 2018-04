La justícia alemanya tampoc veu clar el delicte de malversació contra Puigdemont

El tribunal de Schleswig-Holstein també posa en dubte el delicte de malversació contra Puigdemont, segons publica La Vanguardia , que ha tingut accés a la resolució dels jutges alemanys. Per això, els lletrats han demanat més informació al Tribunal Suprem espanyol abans de decidir si extradeixen Puigdemont per malversació, després que la setmana passada ja van descartar el delicte de rebel·lió.Segons la justícia alemanya, aquest delicte no queda prou justificat en l’euroordre que Llarena va dictar el 23 de març. Per això, diuen en la resolució que “la imputació de malversació de cabals públics no satisfà -almenys de moment- la llei de Cooperació Internacional en Assumptes Penals”.El tribunal germànic no veu clar que la despesa del referèndum de l'1-O sigui punible, ja que no s'han fet pagaments efectius i no hi ha una descripció suficient de les circumstàncies en les que es van produir.

