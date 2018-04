El «Marca» tampoc s'oblida de Puigdemont

L'alliberament de Puigdemont per part de la justícia alemanya i la negativa a sotmetre el president de la Generalitat de Catalunya a un procés d'extradició, tal com demanava el jutge instructor del Suprem Pablo Llarena, ha trasbalsat de dalt a baix la premsa espanyola. El cap de l'executiu exiliat ha copsat les portades dels diaris estatals dels darrers dies i, fins i tot, està present en la premsa esportiva.El diari Marca obre aquest diari informant sobre la classificació de la selecció espanyola de tenis per a la següent ronda de la Copa Davis. Els tenistes espanyols han eliminat Alemanya i, com no podia ser d'una altra manera, el titular pel qual ha optat el periòdic ha arribat carregat de connotació política i orgull patriòtic. "Alemanya, a Espanya no se la troleja", apunta Marca.

