Carta de Junqueras a Felipe González: «Només amb diàleg podrem solucionar i avançar»

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, ha enviat una carta des d'Estremera dirigida a l'expresident espanyol socialista, Felipe González, qui ha pogut escoltar com Jordi Évole li llegia durant el programa Salvados de La Sexta aquest diumenge. "Estic convençut que només amb diàleg podrem solucionar i avançar com a societat com tu bé vas fer", expressa el president d'ERC a la missiva.Junqueras assegura que l'independentisme és un moviment "pacífic, amb profundes arrels democràtiques i d'essència republicana" i que, en aquest punt, el marge d'entesa entre tots dos seria molt extens. "Tenim el dret i, potser la obligació, de treballar per canviar tota injustícia i millorar la nostra societat", escriu el vicepresident. "Estic d'acord en el que diu i estic disposat a parlar amb ell", ha contestat el socialista després d'haver-se mostrat contrari a la presó preventiva pels líders catalans durant el programa.El nuestro, es un movimiento pacífico, con profundas raíces democráticas y de esencia republicana. Yo creo que los demócratas compartimos mucho en común y aquí nos podemos entender perfectamente. No nos conocemos personalmente y a pesar de nuestras diferencias políticas, me encantaría poder salir de aquí y debatir contigo y con tantos otros, porque estoy convencido que sólo con diálogo podremos solucionar y avanzar cómo sociedad cómo tu bien hiciste. Desde aquí darte las gracias por tu valentía diciendo que deberíamos estar fuera dado que ni si siquiera hemos sido juzgados todavía.Me gustaría pensar que ante todo compartimos que nada tiene sentido si no sirve para vivir y convivir, para hacer el bién y para construir un presente y un futuro mejor para el conjunto de nuestros conciudadanos. Y que tenemos el derecho y tal vez la obligación de trabajar para cambiar toda injusticia y mejorar nuestra sociedad y el bienestar común, de transformar la realidad, cívicamente, pacíficamente, democráticamente. Es lo que siempre he hecho siguiendo mis principios cristianos y lo que deseo seguir haciendo.Recibe un cordial saludo.

