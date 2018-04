Els CDR convoquen una manifestació per rebre Felip VI a Barcelona

El rei Felip VI torna aquest dilluns a Barcelona. La darrera vegada que va trepitjar la capital catalana va ser en motiu de la inauguració del Mobile World Congress i va haver de fer front a la plantada dels principals representats de les institucions catalanes i el rebuig contundent -i sorollós- de la ciutadania. Ara, el monarca retorna per assistir a un acte amb la cúpula judicial.

Ara bé, els Comitès de Defensa de la República no estan disposats a permetre que la segona visita de Felip VI a Catalunya des de l'1-O sigui més plàcida que la primera. Aquest diumenge a la tarda, a través dels canals interns dels CDR i les xarxes socials, s'ha fet una crida per mobilitzar-se dilluns en senyal de rebuig a la monarquia espanyola. La manifestació serà a les 11:00h del matí al Pont de Marina. "Destronem-lo", crida el hashtag oficial de la mobilització.

📢 Demà torna a BCN l'indesitjable, acompanyat de la seva Reial Cort de jutges i fiscals repressors. I no ens quedarem a casa... FEM FORA LA (IN)JUSTÍCIA ESPANYOLA!

🗓️ Dilluns 9 d'abril

🕙 11h

📍 Pont de Marina#DESTRONEMLO #PrimaveraCatalana #ElPoderDelPoble pic.twitter.com/oIAzXwdfcc — #CDR Gràcia 🎗 (@ComiteGracia) 8 d’abril de 2018

Felip VI presidirà l'acte del lliurament de despatxos de la nova promoció de jutges i hi coincidirà la directora de l'Escola Judicial, Gema Espinosa, dona del magistrat del Suprem Pablo Llarena, qui instrueix la causa contra el procés català. En les anteriors edicions el monarca va estar acompanyat d'Artur Mas, fa tres anys, i Carles Puigdemont, l'any següent. En aquesta ocasió, però, la judicatura ha optat per no convidar-hi cap representant polític.Qui si que apareixerà en les fotografies al costat del rei espanyol serà Rafel Català, ministre de Justícia, i per tant, representat estatal màxim de l'àmbit. L'acte serà a l'Auditori de Barcelona i comptarà amb la presència el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar.