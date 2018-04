El PDECat demana a Colau una «intervenció urgent» per evitar la desaparició de Can Pitarra

Façana del Restaurant Pitarra Foto: Albert Alcaide

A Ciutat Vella seguim perdent patrimoni, aquest cop és Can Pitarra! El nostre regidor @jciurana demana una actuació urgent per part de l’Ajuntament 👇🏻 https://t.co/iuJlBUDV08 — PDeCAT Ciutat Vella (@PDeCATCV) 8 d’abril de 2018

El turisme i les grans cadenes de roba són els principals culpables, segons diversos sectors, de la pèrdua de patrimoni cultural i històric de la ciutat de Barcelona. Els efectes de la seva incursió -també titllada d'"invasió"- en la capital catalana té ara un nou nom propi: Can Pitarra, la rebotiga de la rellotgeria on Serafí Pitarra muntava tertúlies. Aquest diumenge ja s'han generat els primers moviments polítics al respecte. Tal com apuntava aquest dissabte NacióDigital , segons informacions de David Domènech (bibliotecari de la Biblioteca Pública Arús que està preparant un llibre sobre les tertúlies que feia Pitarra), el dia 14 d'abril hi ha previst l'inici d'unes obres per convertir el local en un pub irlandès. En aquest sentit, el PDECat ha mogut fitxa i ha exigit a Colau una "intervenció directa i urgent".A través d'una piulada que poc després també ha compartit el seu grup municipal, el regidor Jaume Ciurana demana que l'Ajuntament de Barcelona actuï per evitar la desaparició de Can Pitarra. "De què serveix ser Ciutat de la Literatura per la UNESCO si no podem protegir la memòria literària?", es pregunta en la mateixa publicació.

