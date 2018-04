Felipe González marca distància amb Rajoy i admet que el problema català és polític

Feia temps qje no creia en Felipe. Aixó sí, no ha perdut la màgia de dir les coses i ha dit una sèrie de frases que, els indepes encara estan plorant per que no hi argu,ents per contradir-lo, com per exemple que hi hagut violència física. Apa, lindpes, les vostres llàgrimes estan fent que aumentin els cabals dels rius