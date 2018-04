VÍDEO Un grup d'ultres increpa Joan Tardà a Vinaròs

Salut als companys/es @esquerrapv de Vinaròs. Malgrat els insults i les amenaces dels intolerants, la sala plena de gom a gom celebrant un acte de civisme, de compromís amb els valors republicans i de solidaritat presos i exiliats. Bona feina! pic.twitter.com/UCWha8veGY — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 7 d’abril de 2018

Un grup d’ultradretans es va concentrar aquest dissabte a les portes de l’Auditori de Vinaròs per fer un escarni públic al diputat per ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, que hi va fer la xerrada República, única eina per canviar el sistema del 78.Poc més d’una vintena de persones van acudir a la convocatòria de l’organització feixista España 2000 i hi van exhibir banderes espanyoles, valencianes i pancartes amb el lema por la unidad de España. A més van entonar alguns càntics com "catalanistes, terroristes", "Viva el 155" i "Puigdemont a la prisión".Desenes d’agents de la Guàrdia Civil van protegir l’entrada de l’auditori, on hi van assistir unes 300 persones per escoltar el diputat republicà. Durant la xerrada, Tardà va afirmar que "han de ser els valencians els que decideixin si volen seguir el camí de la independència" en resposta a les paraules de l'expresident del Govern José María Aznar, que "va mostrar la seva preocupació" per si la Comunitat Valenciana pogués seguir un procés independentista similar al català."Estem convençuts que el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya tenen dret a decidir el seu futur, són pobles agermanats que estem compromesos a construir la llibertat, serem solidaris amb tots els territoris dels Països Catalans i cada un ha de buscar el seu camí, la seva manera d'aconseguir l'èxit ", va expressar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)